В Челябинске в честь Дня города на сцене выступили Валерия и Дмитрий Певцов

Ведущим мероприятия стал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев

Сегодня, 12 сентября, Челябинск празднует свое 289-летие. На площадке у Торгового центра собрались челябинцы и гости города, чтобы посмотреть праздничную программу, поучаствовать в спортивных интерактивах и увидеть любимых хэдлайнеров — певицу Валерию и Дмитрия Певцова. С концертной сцены поздравил горожан с праздником губернатор Алексей Текслер. Как это было — в нашем фоторепортаже.

Программу открыла знаменитая «Катюша» в исполнении Сводного оркестра Уральского округа войск национальной гвардии под руководством подполковника Игоря Вараксина. Также они исполнили «Молдованку» и один из треков рок-группы. Для зрителей выступили творческие коллективы города.





Популярные хиты исполнил со сцены певец, актер и режиссер Дмитрий Певцов. В Челябинске он выступает со своим оркестром «Певцов-оркестр». Прозвучали известные песни «Родина», «Бременские музыканты», «Перелетные птицы», «Палуба».





На сцену вышел губернатор Алексей Текслер, чтобы поздравить челябинцев с Днем города:

«Дорогие друзья, от всей души поздравляю всех с Днём города! Мы гордимся нашим родным Челябинском. Многие поколения горожан строили наш любимый город. Челябинск-Танкоград ковал победу в годы Великой Отечественной войны. Многие поколения создавали индустриальную, научную мощь нашего города. Мы любим Челябинск, мы заботимся о нем, мы делаем его каждый год лучше!», — сказал Алексей Текслер.





Он отметил, что все жители города сообща вкладывают частицу своего труда и своей души в любимый город.

Невероятным украшением праздничного вечера стали песни певицы Валерии. Она исполнила хиты «Часики», «Таю на твоих губах», «Капелька». Сюрпризом для зрителей стало предложение устроить городское караоке и спеть любимые строки из песен всем вместе.





«Челябинск становится все краше! С каждым приездом сюда замечаю перемены. Поздравляю всех с Днем городом! Челябинск силен своими жителями, энтузиазмом, талантом, оптимизмом!», — сказала Валерия.

Сегодня, 13 сентября, Челябинск принимает поздравления со всей страны. А завершит праздничный день салют на набережной реки Миасс.