В день рождения Челябинска перед горожанами выступили «Братья Грим» и Акмаль

Сцену развернули в арт-сквере на набережной



В День города Челябинска на набережной Миасса прошел большой концерт. На сцене арт-сквера спели группа «Братья Грим» и певец Акмаль.

Выступление состоялось 13 сентября в рамках программы радио «Континенталь». К вечеру арт-сквер заполнили зрители всех возрастов.





Гости концерта начали собираться еще засветло.





Арт-сквер вместил всех желающих.





Колорита празднику добавили участники праздника в костюмах викингов.





Зрители приготовили мобильные телефоны: обязательно пригодятся делать кружочки со звездами и включать фонарик, когда надо будет поддержать артиста.





Программа началась с ярких номеров в сопровождении саксофона.

Зрители ждали «Братьев Грим» и были вознаграждены за ожидание.





Коллектив вместе с солистом Константином Бурдаевым (псевдоним Грим) дарили поклонникам энергетику и творчество.





Благодарная публика отвечала тем же.





Зрители дождались «Ресницы» и «Кустурицу».





Солист «Братьев Грим» спустился со сцены к зрителям. Пели вместе.





Затем последовало огненное шоу с летающими языками пламени.





И вот Челябинск дождался Акмаля. Мы знали, что молодежь любит певца. Но не знали, что так.

Его мягкий, теплый и эмоционально наполненный голос заставляет мечтать и подпевать.

Артист поставил финальную точку в концерте. Свет фонариков сопровождал его номера.





Лауреат шоу «Голос» и любимец молодежи исполнил популярные композиции «Из-за тебя», «Вдоль дорог», «По полюшку» и другие, под которые гости танцевали и подпевали.





Вечер получился теплым, ярким и запоминающимся — с музыкой, активностями и праздничным настроением в честь Дня города.