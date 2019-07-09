Группа «Кар-Мэн» поддержит ХК «Трактор» на старте сезона

Выступление коллектива станет частью фестиваля «Traktor Open».

Хоккейный клуб «Трактор» объявил, что четвертый фестиваль «Traktor Open» начнется 9 августа. Болельщиков традиционно ожидает множество развлекательных зон в честь начала нового сезона.

На открытии «Traktor Open», которое пройдет на площади перед ледовой ареной «Трактор», помимо представления обновленной компании, выступит культовая группа «Кар-Мэн». Остальные подробности афиши пока держатся в секрете.

Напомним, что фестиваль впервые прошел в 2016 году. Основной фишкой мероприятия является выход команды к болельщикам и участие игроков в развлекательных программах. Также в этом году фестиваль пройдет накануне первых матчей турнира «Кубок губернатора».