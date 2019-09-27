Группа «Феникс» высказалась о ситуации со «скорой» в Копейске

Директор групп Евгений Фридман считает разрыв контакта поступком нелогичным.

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Генеральный директор группы компаний «Феникс» Евгений Фридман прокомментировал ситуацию с разрывом транспортного контракта со станцией скорой помощи Копейска. Руководитель считает это действие нелогичным, но бороться ни с кем не станет. По словам Фридмана, группа компаний «Феникс» предоставляет подобные услуги в восьми регионах страны, парк «скорых» насчитывает 300 машин, и ни у кого еще не было нареканий.

«Мы 12 лет работаем на этом рынке. Для нас это очень удивительно, что, не разобравшись в сути проблемы, принимаются такие кардинальные решения. Для нас эти 12 машин никакого бизнеса не делают», — прокомментировал Евгений.

В «Фениксе» не понимают принятого решения, объясняя свое мнение тем, что теперь скорой помощи Копейска придется вернуться к старому автопарку.

«С января — февраля все машины работают, услуга предоставляется, и пересаживать сейчас, что медиков, что пациентов на старенькие ржавые газели: по нашему мнению это неразумная история», — рассуждает Фридман.

Компания до сих пор продолжает предоставлять услугу станции скорой Копейска. Руководство «Феникса» отмечает, что если решение заказчика вдруг будет изменено, сотрудничество продолжится.

Напомним, сегодня в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинска сообщили, что главным врачом Станции скорой помощи Копейска в адрес «Феникса» было направлено уведомление о расторжении контракта. В минздраве заверили, что никаких негативных последствий отказ от аутсорсинга для жителей и сотрудников станции не повлечет.