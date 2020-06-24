Дожди, грозы и похолодание ожидаются в Челябинской области

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.

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В Челябинской области в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды. На территории региона пройдут дожди, местами — грозы. Порывы ветра достигнут 16 м/с. В горах ночью похолодает до нуля градусов.

В четверг, 25 июня, синоптики регионального Гидрометцентра прогнозируют переменную облачность, местами ожидаются кратковременные дожди, в южных районах возможны грозы. Ночью температура воздуха составит 6-11, в горах и низинах — до одного градусов тепла. Днем столбик термометра покажет 12-17 градусов, на юге воздух прогреется до 21 градуса. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, днем — порывы до 16 м/с.

В пятницу, 26 июня, также ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов, в горах столбик термометра опустится до нулевой отметки. Днем воздух прогреется до 12-17 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.

В южноуральской столице ближайшие два дня будет облачно, пройдут дожди. Ночью столбик термометра покажет 5-8 градусов, днем температура воздуха составит 14-17 градусов.