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/ Водитель трамвая помог упавшей в сугроб старушке в Челябинске

Водитель трамвая помог упавшей в сугроб старушке в Челябинске

Поступок мужчины запечатлели пассажиры транспорта.
сегодня в 14:20
  |  Общество

Историю о том, как водитель трамвая помог застрявшей в сугробе пенсионерке рассказали пользователи социальных сетей. Видеозапись поступка молодого человека, появилась в пятницу, 8 марта в одной из групп во «Вконтакте».

Вот так вот, женщина упала, водитель трамвая остановился и помог. Молодец! — комментирует произошедшее автор видео.

Подписчики группы также присоединились к добрым словам в адрес водителя трамвая. Многие отметили правильность совершенного поступка. а одна из подписчиц отметила, что сотрудники общественного транспорта Челябинска нередко проявляют человеческие качества.

Последний трамвай 14-го маршрута. Пассажиров мало. Одна очень пожилая пара была в смятении — муж не мог найти проездной. Говорит: «Я, наверное, забыл в саду, пойду обратно». Кондуктор его уговаривала, мол, трамвай последний, езжайте так. Жена хотела заплатить, а он на своём — пойду в сад. Вышел из трамвая и пошёл обратно. Тут кондуктор находит на полу его проездной. Мы ему кричим чуть ли не всем трамваем, а он уже далековато отошёл, не слышит. Так водитель, мужчина, побежал за ним, догнал и привёл обратно. — пишет Ольга Казанцева.

Однако были и те, кто выразил опасения из-за того, что за остановку водителя могут оштрафовать. Но, как отметили пассажиры, простой продлился меньше минуты и не вызвал перебоев в движении трамваем

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