/ Студотряды могут поучаствовать в восстановлении православных храмов в Челябинской области

С этой инициативой выступил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Встречу с Митрополитом Челябинским и Миасским Григорием провел депутат Государственной думы Владимир Бурматов. В ее рамках обсудили проект «Православные Святыни Урала», который был инициирован парламентарием в 2016 году. За это время в проекте поучаствовало пять с половиной тысяч человек. Благодаря нему организовано 11 маршрутов, во время которых южноуральцы могут ознакомиться с Православными Святынями, осмотреть храмы области, а также побеседовать с настоятелями.

Владимир Бурматов подчеркнул свою готовность поддержать инициативу Главы митрополии по восстановлению храмов в городах и селах Челябинской области. Парламентарий предложил включить в эту работу движение студенческих отрядов.

Второй год подряд мы поддерживаем грантами студенческие проекты, часть из которых связана с направлением популяризации православных ценностей. Мы готовы увеличивать количество грантов в этой сфере, потому что понимаем важность такой работы. Молодежь — люди ищущие, и наша задача — создать условия, чтобы они нашли для себя правильные ценности и ориентиры. — подчеркнул депутат Госдумы Владимир Бурматов.

В рамках встречи Митрополит Григорий и Владимир Бурматов обсудили издание книги об истории православных храмов Челябинска, которую подготовил южноуральский краевед Иван Купцов. Договориться о переиздании трудов Ивана Купцова у парламентария получилось во время визита для оказания ему помощи.

Спасибо вам, что вы приходите с такими инициативами! Мы все направления поддержим. У нас много храмов, которые находятся в разрушенном состоянии, причем и в областном центре, и в маленьких селах, и такие проекты, как ваши, помогут привести туда неравнодушных людей, в том числе молодежь, которые смогут принять участие в их восстановлении. — отметил Митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

Также Митрополит отметил, что в книге, которую будут издавать, должны перечисляться не только существующие и бывшие храмы, но и те, что будут построены.