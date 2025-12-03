Грибной сезон на Таганае продолжается в начале зимы

Что можно найти в лесах нацпарка

Несмотря на то, что на календаре уже декабрь, в лесах национального парка «Таганай» продолжается грибной сезон. В это время года там можно найти глухие лисички и желтые ежовики, сообщили в нацпарке.

«Даже будучи прихваченными морозцем, грибы не потеряли своих вкусовых качеств»,— отметили инспекторы.

На гнилой древесине сейчас можно заметить флебию — грибы в виде лепешек нежно-розового цвета. Неизвестно, съедобны ли они, но к ядовитым точно не относятся.

Вообще, больше всего в этом году было груздей.

«Их плодовитость стала сама высокой за всю историю наблюдений. Скорее всего, благодаря влажной и прохладной погоде»,— добавили в нацпарке.

Что касается остальных съедобных грибов, то в целом их урожайность составила 170 штук на гектар — это средний показатель за последние 18 лет.

Как искать грибы, лучше всех знает жительница Магнитогорска Ирина Коробейникова. За одну вылазку в лес она может собрать до 70 литров опят или подберезовиков.

В этом году в нацпарке обнаружили сразу несколько новых для Таганая видов грибов. Это, например, гигрофор девичий и рогатик вермишелевидный.

А жительница Кусинского округа нашла мистический гриб.