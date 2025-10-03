Жительница Южного Урала собирает за сезон сотни литров грибов

А этим летом нашла экземпляр из Северной Америки

Что ни день, то какой-нибудь праздник. Например, сегодня, 3 октября, День грибника. И снова повод рассказать об удивительных людях, которые живут рядом с нами. Так, жительница Магнитогорска Ирина Коробейникова — настоящий амбассадор любителей тихой охоты у себя в округе. За одну вылазку в лес она может собрать по 60—70 литров опят или подберезовиков. Как их лучше искать, что готовить, Ирина рассказала нашей редакции. Заодно и поделилась прогнозом, закончен ли грибной сезон.

Ирина ведет в сети «ВКонтакте» сообщество любителей грибов. Она активный подписчик и других подобных групп в соцсетях. По Ирине ориентируются тысячи магнитогорцев: пора ли начинать грибной сезон в апреле со сморчков и заканчивать его в октябре-ноябре. За лето девушка может совершить десятки вылазок в лес, обязательно отчитаться о результатах в соцсетях. Порой такие поездки бывают ежедневными.

«Человек я творческий, очень люблю делать что-то своими руками. Поэтому и работа моя тоже связана с творчеством: делаю на заказ светильники в виде цветов»,— рассказывает о себе Ирина.

Она ухаживает за мамой, инвалидом первой группы, и признается: именно мама — самый главный напарник девушки в поездках в лес.

«В пятнадцать лет мама попала под поезд и лишилась обеих ног выше колена. Но эта женщина — самый целеустремленный человек из всех, кого я знаю. Она не сдалась, построила семью, родила и вырастила четырех дочек, несмотря на то что врачи и люди вокруг говорили, что у нее ничего не получится. Чтобы вы понимали: на восьмом месяце беременности она полола грядки у себя в огороде — настолько это непоседливый и активный человек, преград для нее просто нет. Так акцентирую на ней внимание, потому что в поездке за грибами это мой самый главный напарник. Собственно, она в детстве и привила мне любовь к природе и тихой охоте»,— рассказывает Ирина.





В детстве семья Ирины достаточно много переезжала. Родилась в Казахстане, в два года переехала в Челябинскую область, в город Межозерный, в ста километрах от Магнитогорска.

«Тогда я и начала знакомиться с лесом. Естественно, из-за маленького возраста воспоминаний у меня об этом практически нет. Но родители делились со мной историями о моих первых грибных находках: я любила, чтобы меня брали на руки, а я пальчиком показывала, где грибочки, с высоты же виднее»,— начинает свой рассказ о «карьере» грибника Ирина.

Когда девочке было пять лет, семья переехала в соседний регион, в город Учалы. Там отец работал на местном комбинате и в короткие выходные вывозил семью в лес.

«Потом, когда мне было тринадцать, папе пришлось уехать на вахту в Сибирь, остальная семья отправилась за ним. Там возможности ходить на тихую охоту у нас не было: поселок, в котором мы жили, находился в тайге. Прекрасная природа вокруг есть, а доступа к ней нет из-за огромного количества диких животных. Там медведи по улицам ходили, поэтому о прогулках за грибами в лес даже и мыслей не было»,— рассказывает Ирина.

В 2017 году семья снова вернулась на Урал, теперь уже в Магнитогорск.

«К этому моменту я получила права, была куплена машина. И вот тут моя душа наконец разгулялась. Город находится на границе с Башкирией, а это всегда необъятные леса, реки и озера. Начали с мамой потихоньку изучать ближайшие леса и находить свои грибные места»,— признается Ирина.





Девушка присоединилась к сообществу местных грибников, начала делиться итогами своих поездок в соцсетях, направлениями и помогать другим любителям тихой охоты.

«Врожденного таланта по распознаванию грибов у меня, естественно, нет, я всему училась в процессе. Что-то подсказывала мама, а где ее знания были ограничены — я самостоятельно изучала в интернете и до сих пор изучаю. С грибами много нюансов, и ошибаться нельзя»,— говорит она.

Девушка наблюдает, что иногда можно встретить грибы, которые обычно нехарактерны для нашего региона. Климат меняется, и грибная обстановка меняется вместе с ним.

«В этом сезоне был случай. Нашла в лесу грибы, которые раньше не встречала. По гименофору предположила, что это полипорус, но какой именно — определить не смогла. Забрала их с собой. На русскоязычных сайтах ничего не нашла, обратилась к знакомым грибникам из соседнего региона. Но и там не смогли до конца определиться. В итоге фотографии прошли через несколько рук и дошли до микологов. Так вот, этим загадочным „гостем“ оказался полипорус укорененный, массово эти грибы растут в Северной Америке. И у нас, получается, появились»,— рассказывает о своем открытии Ирина.

Вместе с мамой Ирина начинает грибной сезон еще в апреле, а заканчивает его в октябре. Бывало, и сугробы по колено, а она опят с пеньков срезает.





Девушка признается, что не питает к грибам особой вкусовой привязанности. Зато делится трофеями с родственниками и друзьями, которые с удовольствием принимают такие дары. И все же среди блюд у нее есть свои фавориты: маринованные рыжики, опята, зонтики в кляре, жареная картошка с белыми грибами или маслятами и лисички в сметане.

«В лесу нельзя спешить, ходить нужно медленно. Если опыта мало, то желательно заранее ознакомиться с информацией, в каких местах растут конкретные грибы, какая должна быть почва и какие деревья рядом, а потом, уже в лесу, определяться, где остановиться для поиска»,— делится опытом Ирина.

Она признается, что порой грибы бывает сложно собирать. Иногда приходится преодолеть болото, бурелом, снимать клещей, оленьих кровососок. Грибной азарт в итоге затмевает все эти сложности.

«У меня всегда теплится в душе надежда, что сезон еще не закрыт. Тем более есть и „зимние“ грибы фламмулина, для которых сейчас подходящая погода. Ну и не стоит забывать о непредсказуемых опятах, они вполне могут дать третью волну. Поэтому я сезон пока не закрыла, в лес еще съезжу обязательно. К тому же отмечать свой профессиональный праздник „День грибника“ нужно в соответствующем месте»,— подытоживает Ирина.