Жительница Медведевки Кусинского округа обнаружила на сухой ветке погибшего дерева необычный гриб. «Дрожалка красная», напоминающая желе, фактически бессмертна и раньше считалась отличным средством для борьбы с ведьмами, сообщает газета округа «Жизнь района».
«Дрожалка напоминает твердый желатин. Идеальные условия для нее — влажная и пасмурная погода. При солнечной и сухой погоде этот гриб высыхает и превращается в сухую корочку на коре. А после дождя снова набухает. Фактически, он бессмертный»,— рассказала Надежда Чебыкина.
Наши предки связывали дрожалку красную с мистикой из-за того, что она растет на умерших деревьях. А в средневековой Европе его называли «маслом ведьм» и верили, что оно помогает в борьбе с нечистью.