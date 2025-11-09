Жительница Челябинской области обнаружила мистический гриб

«Масло ведьм» растет только на погибших деревьях

Жительница Медведевки Кусинского округа обнаружила на сухой ветке погибшего дерева необычный гриб. «Дрожалка красная», напоминающая желе, фактически бессмертна и раньше считалась отличным средством для борьбы с ведьмами, сообщает газета округа «Жизнь района».

«Дрожалка напоминает твердый желатин. Идеальные условия для нее — влажная и пасмурная погода. При солнечной и сухой погоде этот гриб высыхает и превращается в сухую корочку на коре. А после дождя снова набухает. Фактически, он бессмертный»,— рассказала Надежда Чебыкина.

Наши предки связывали дрожалку красную с мистикой из-за того, что она растет на умерших деревьях. А в средневековой Европе его называли «маслом ведьм» и верили, что оно помогает в борьбе с нечистью.