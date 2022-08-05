Грант на создание базы литературных образов Южного Урала получили ученые Челябинска

Проект поддержал Российский научный фонд

Сотрудники кафедры русского языка и литературы Института медиа и социально-гуманитарных наук ЮУрГУ получили грант РНФ на создание базы литературных образов Челябинской области. Ученые будут изучать творчество поэтов и писателей региона. Об этом сегодня, 5 августа, сообщили в пресс-службе вуза.

«Произведения уральских авторов насыщены местными особенностями, образами индустриальных городов и уникальной природы Челябинской области, локальными мифами. По итогам реализации проекта предполагается создание базы литературных текстов, отражающих литературные маркеры области, а также будет проведено исследование того, как отражаются и узнаются литературные черты Южного Урала современными читателями», — рассказали в ЮУрГУ.

Полученные данные дадут возможность осмыслить проблемы региональной идентичности, а также помогут решить вопросы регулирования культурной политики региона.





Как отметила профессор кафедры «Русский язык и литература» ЮУрГУ Наталья Зыховская, участие в грантовых конкурсах позволяет ученым работать в русле ведущих трендов научной мысли. А еще активизирует профессиональные знания и развивает навыки внутригрупповой коммуникации преподавательского состава.