Челябинские ученые создадут высокоточную систему ранней диагностики рака груди

Грант Российского научного фонда на эти цели получила группа специалистов ЧелГУ

Ученые Челябинского государственного университета создадут эффективную методику ранней диагностики рака груди. За счет гранта Российского научного фонда группа математиков разработает прототип высокоточной системы компьютерной диагностики патологий молочных желез с использованием методов глубокого обучения. Проект реализуется в сотрудничестве с областным клиническим центром онкологии и ядерной медицины. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщили в пресс-службе ЧелГУ.



«В настоящее время для облегчения задачи врачей по обнаружению патологий молочной железы на ранних стадиях активно разрабатываются методы и алгоритмы для систем компьютерной диагностики. Она превратилась в инструмент, помогающий радиологам быстро обнаруживать, локализовать и характеризовать подозрительные поражения груди, оценивать вероятность злокачественного образования и количественно оценивать риск рака», — рассказал профессор кафедры вычислительной механики и информационных технологий математического факультета ЧелГУ математик Виталий Кобер.

Челябинские ученые предлагают использовать методы глубокого обучения и модель локальной энергии сигнала для решения всех трех задач автоматической компьютерной диагностики: надежного обнаружения, сегментации и классификации патологий молочной железы по цифровым маммограммам. Для этого специалистам необходимо создать обширную базу данных.

«Для эффективной работы методов глубокого обучения требуется большой объем аннотированных данных. Размер открытых баз данных маммографических изображений является небольшим. Поэтому в рамках проекта предполагается создать анонимную, аннотированную открытую для исследователей базу данных цифровых маммограмм, используя собственное оборудование, и дополнить ее изображениями со всех доступных источников», — добавил Виталий Кобер.

Предложенные челябинскими учеными методы, как отметили в вузе, повысят точность обнаружения патологий молочной железы до 90 и более процентов и одновременно снизят уровень ложно-положительных предсказаний на одно исследование до уровня меньше единицы.

Научный коллектив, выполняющий проект, состоит из десяти человек и включает шесть преподавателей математического факультета, врача-рентгенолога Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, а также трех студентов математического факультета ЧелГУ.

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