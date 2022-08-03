Ученые Челябинска выиграли грант на исследование оренбургского казачества

Поддержку проекту историков ЮУрГУ и ЧелГУ оказал Российский научный фонд

«Когда история Челябинска создавалась в советскую эпоху, то основное внимание уделялось страницам истории города, которые относятся к периоду индустриализации и Великой Отечественной войны. Таким образом, история города лишена памяти о людях, ставших первыми его жителями и составлявших значительную группу горожан в последующем. Это не способствует полноценному пониманию истории нашего региона»,

— рассказал профессор кафедры «Отечественная и зарубежная история» ЮУрГУ, доктор исторических наук, доцент Евгений Волков.

Проект коллектива научных сотрудников Южно-Уральского государственного университета и Челябинского государственного университета получил грантовую поддержку Российского научного фонда (РНФ). Проект ориентирован на исследование казачьего населения Челябинска и его формирования с XVIII по ХХ век. Об этом сегодня, 3 августа, сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.

Между тем история казачества тесно связана с историей Челябинского региона. После основания в 1736 году Челябинской крепости казаки составили значительную часть ее населения. Но в названиях географической и городской среды это не отражено. Многие памятники дореволюционной архитектуры не сохранились, из-за чего, как отметили в вузе, у жителей города и его гостей формируется искаженное восприятие Челябинска, лишенное изначальной казачьей социальной специфики региона.Исследование ученых позволит восполнить этот пробел — определить роль казачества в сфере хозяйственной и общественной жизни города, ближайших округов. Для этого они изучат документы в архивах и научную литературу библиотек Челябинска, Оренбурга, Москвы и Санкт-Петербурга. Это поможет реконструировать разные аспекты истории казачьего населения Челябинска в XVIII—XIX веках, имевшего в то время статус уездного города Оренбургской губернии.Реализация проекта рассчитана на 2022—2023 годы.