Челябинские ученые займутся исследованием устойчивости бактерий к антибиотикам

Химики ЮУрГУ выиграли соответствующий грант Российского научного фонда

Ученые Южно-Уральского государственного университета получили грант РНФ на исследование устойчивости бактерий к антибиотикам. Химики планируют смоделировать процесс взаимодействия лекарств с микроорганизмами. Это поможет создать новые типы синтетических препаратов для резистентных штаммов бактерий. Об этом сегодня, 28 июля, сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.

Исследование проводится на базе научно-исследовательской лаборатории многомасштабного моделирования многокомпонентных функциональных материалов ЮУрГУ. Руководит проектом кандидат химических наук Геннадий Макаров.

«Есть старый и широко изученный антибиотик левомицетин (хлорамфеникол). В ходе прошлого проекта мы показали, что он может пропускать мимо себя растущий пептид и взаимодействовать с ним при этом. Мы предлагаем методами молекулярно-динамического моделирования получить модель взаимодействия антибиотика с так называемыми лидерными пептидами, которые способны останавливать синтез себя самих в присутствии левомицетина и, таким образом, регулировать синтез фермента, „блокирующего“ действие антибиотика», — поясняет Геннадий Макаров.

Исследование могло стать основой для создания модели механизма работы антибиотиков.

Напомним, в Южно-Уральском государственном университете проводят инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития России, вуз сфокусирован на продвижении крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии.

В прошлом году ЮУрГУ победил в конкурсе по программе «Приоритет-2030». Университет выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ).