У излишне услужливого водителя из Казахстана на границе нашли незаконное ружье

Мужчина пытался выбросить его в мусорный бак на КПП.

На границе России и Казахстана в Новый год был задержан подозрительный водитель. Проверить его пограничники решили, обратив внимание на излишнюю услужливость и нервозность. После прохождения паспортного контроля водителя попросили отправиться на досмотр вместе с автомобилем. Вместо этого мужчина выбрался из машины и пошел к мусорным бакам.



Гражданин Республики Казахстан был задержан с целью установления причины выхода из транспортного средства без разрешения пограничного наряда. В ходе опроса он признался, что в транспортном средстве находилось одноствольное огнестрельное охотничье ружье без документов и разрешения на его транспортировку через государственную границу, а также 3 патрона 12 калибра. Осознавая, что при осмотре выявится факт сокрытия оружия в транспортном средстве, сознательно предпринял попытку избавиться от него. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Челябинской области.



Сейчас с мужчиной, нарушившим закон, разбираются в полиции. Его доставили в Троицкий отдел.