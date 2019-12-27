Некоторые междугородние автобусы не будут ездить 31 декабря и 1 января

Как изменится график следования междугородних и городских рейсов?

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Ежегодное уменьшение пассажиропотока вечером 31 декабря и утром 1 января приводит к отмене части междугородних рейсов. Ранние утренние автобусы до соседних городов сократят и в праздничные дни.

«Городские маршруты тоже подлежат корректировке, количество выходов сокращается, полностью они не отменяются, чтобы люди имели возможность уехать на работу на непрерывное производство, просто увеличивается интервал между рейсами», — сказал первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филиппов.

Вся подробная информация по отмене рейсов будет на сайте министерства дорожного хозяйства. Конечно, есть такие пассажиры, которые не хотят менять свои планы, но находятся и те, кто принимает ситуацию такой, какая она сеть.

«Водителей тоже можно понять, они тоже отдыхать хотят», — замечают местные жители.

А вот сами водители, готовы работать на благо людей даже 31 декабря, тем более, что желающие ехать поздним вечером в этот день, вряд ли найдутся.

«Если есть рейс, всегда едем, мы же работаем для народа», — говорит водитель автобуса Иван Пастухов.

Даже, если вы пропустили свой автобус, всегда есть альтернатива. Например, до Златоуста 31 декабря в 17:20 пойдет электричка — всего за 203 рубля, еще можно воспользоваться услугами BlaBlaCar — здесь подороже, около 400. А вот если отправиться в поездку на такси — придется раскошелиться, если стоимость до Златоуста в обычные дни около 2600 рублей, то в праздники ценник может взлететь вдвое. Так что лучше уже сейчас спланировать свои передвижения, пока до Нового года есть еще целых 4 дня.