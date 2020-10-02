Парк Гагарина с помощью безналичных решений Сбербанка запустил новый сервис

В приложении можно купить билеты на любые аттракционы.

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Жители Челябинска могут покупать билеты на аттракционы Центрального парка имени Ю. А. Гагарина с помощью мобильного телефона. Подключение к современному платежному сервису обеспечил Сбербанк.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно скачать бесплатное приложение «Парк Гагарина» через Google Play или App Store и зарегистрироваться по номеру телефона. Будет создана виртуальная карта для оплаты — пополнить её тоже можно в приложении.

«Мы рады, что при участии Сбербанка любимый парк челябинцев становится более комфортным и современным. Стоять в очереди за бумажными билетами и даже заранее покупать билет в приложении теперь не надо. Достаточно предъявить оператору аттракциона приложение с QR-кодом . Сотрудник парка сканирует код — и покупка совершена. Безусловно, это очень своевременное и удобное решение», — отметил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Скачать приложение можно по QR-кодам :



