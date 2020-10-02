Жители Челябинска могут покупать билеты на аттракционы Центрального парка имени
Чтобы воспользоваться услугой, нужно скачать бесплатное приложение «Парк Гагарина» через Google Play или App Store и зарегистрироваться по номеру телефона. Будет создана виртуальная карта для оплаты — пополнить её тоже можно в приложении.
«Мы рады, что при участии Сбербанка любимый парк челябинцев становится более комфортным и современным. Стоять в очереди за бумажными билетами и даже заранее покупать билет в приложении теперь не надо. Достаточно предъявить оператору аттракциона приложение с
Скачать приложение можно по