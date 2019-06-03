/ Граффити с тиграми украсили автозаправку в Челябинской области

Автором работы стал известный художник Тимур Абдуллаев.

«Разноцветная» заправка появилась в городе Бреды Челябинской области. Один из автозаправочных комплексов в современном стиле оформил известный челябинский граффитист Тимур Абдуллаев по прозвищу «Бразил».

Завершил большое оформление АЗС в городе Бреды Челябинская область. — написал на своей странице во «Вконтакте» Тимур Абдуллаев.

Теперь заправку украшает изображения тигров, девушка с разноцветными волосами и старый автомобиль с языками пламени. А стоящий на территории АЗС туалет оформлен в стиле модного бренда. Как отметил сам автор работы, с просьбой в оформлении к нему обратились владельцы комплекса.

К нам обратился владельцы АЗС с просьбой придать современный вид старым конструкциям. Эскизы я сам разработал и предложил им. На работу ушло около 60 баллончиков и 15 литров краски. Работу выполнял один в течении трех дней. — рассказал сайту «Первый областной» Тимур Абдуллаев.

Отметим, что это не первая работа Тимура Абдуллаева. Граффитист регулярно украшает городское пространство Челябинска и области различными изображениями. Самые знаменитые из них — портрет тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, «Окно» в историю Кировки, панорама с битвой за Севастополь. Также Тимур Абдуллаев нарисовал в Краснодаре изображение капитана сборной Испании по футболу Серхио Рамоса.