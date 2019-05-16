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Град и грозы обрушатся ночью на Челябинскую область

Южноуральцев заранее предупреждают о непогоде.
сегодня в 16:00
  |  Общество

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий. На регион движется очередная гроза. Уже ночью, 17 мая, небо затянет тучами, поднимется сильный ветер, отдельные порывы которого будут достигать 20 метров в секунду. Нужно готовиться к дождю и граду.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Возможны резкие подъёмы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населённых пунктах. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

По данным регионального гидрометцентра, и в последующие дни на территории Челябинской области будет дождливо.

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