/ Град и грозы обрушатся ночью на Челябинскую область

Южноуральцев заранее предупреждают о непогоде.

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий. На регион движется очередная гроза. Уже ночью, 17 мая, небо затянет тучами, поднимется сильный ветер, отдельные порывы которого будут достигать 20 метров в секунду. Нужно готовиться к дождю и граду.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Возможны резкие подъёмы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населённых пунктах. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

По данным регионального гидрометцентра, и в последующие дни на территории Челябинской области будет дождливо.