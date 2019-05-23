/ На Челябинскую область надвигаются грозы, сильные ливни и крупный град

Шквалистый ветер поднимется на территории региона.

В Челябинской области грядет резкое ухудшение погодных условий. Конец рабочей недели встретит южноуральцев грозами, сильными ливнями, а также крупным градом. На территории региона поднимется шквалистый ветер, отдельные порывы которого могут достигать 25 метров в секунду.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Температура воздуха в пятницу 24 мая ночью опустится до плюс 6 градусов, днем поднимется до 20 градусов тепла.