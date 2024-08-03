Готовим блины с арбузом

Понадобится минимум продуктов

Сегодня, 3 августа, в разных странах отмечают День арбуза. В России арбуз — традиционное лакомство лета и осени. Ягода насыщает и очень освежает в жаркие дни. Только жаркие дни в Челябинскую область не заходили давненько, поэтому побалуйте себя и семью теплыми блинчиками, но — с арбузом.

Вам понадобится 150 граммов мякоти арбуза, 100 миллилитров ряженки, три столовые ложки пшеничной муки, одно яйцо, чайная ложка сахара и треть чайной ложки разрыхлителя.

Соедините ряженку, сахар, яйцо и разрыхлитель в глубокой миске. Усиленно взбейте венчиком или вилкой до однородной массы. Частями просеиваем в полученную смесь муку, постоянно помешивая.

Далее нужно убрать из мякоти арбуза косточки, произвольно нарезать мякоть и перебить в блендере. Арбузную смесь добавляем в тесто и тщательно перемешиваем. Тесто должно получиться достаточно жидким.

Разогрейте сковороду на среднем огне, немного смажьте растительным или сливочным маслом. На раскаленную сковороду вливайте по две столовых ложки теста, чтобы получились небольшие блинчики. Жарить по минуте с каждой стороны до появления пузырьков.