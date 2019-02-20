/ Государство поможет людям, находящимся за чертой бедности

Ряд мер озвучил президент в Послании Федеральному собранию.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем ежегодном обращении к Федеральному собранию подчеркнул, что государство должно помочь людям, находящимся за чертой бедности. Количество людей, испытывающих материальные трудности уменьшился с 2000 года на 21 миллион человек. Тем не менее, 19 миллионов людей все еще находятся за чертой бедности.

Механизмом поддержки населения должен стать социальный контракт. Государство оказывает помощь семье для организации подсобного хозяйства или дела. Для каждого разрабатывается индивидуальная программа поддержки.

Также для того, чтобы люди были защищены, президент предложил «ипотечные каникулы» — вощможность тем, кто лишился дохода, отсрочить платежи по кредитам.

Предлагаю рассмотреть ипотечные каникулы, отсрочку для тех кто лишился дохода. Чтобы у людей была возможность передвинуть оплату за кредит. Это непростая задача, но это можно сделать. Прошу Центробанк РФ и правоохранительные органы навести порядок на рынке микрокредитования. Важно дойти до каждой семьи разобраться в ее проблемах. Нужно щепетильно относиться к каждой детали. — подчеркнул Владимир Путин.

Отметим, что президент РФ подчеркнул необходимость довести уровень пенсии до прожиточного минимума, и только после этого проводить их индексацию. Выплаты за январь 2019 года должны будут пересчитать и доплатить людям.