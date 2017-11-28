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/ Южноуральцев зовут найти выход из духовного кризиса на форуме «Государство. Общество. Церковь»

Южноуральцев зовут найти выход из духовного кризиса на форуме «Государство. Общество. Церковь»

Конференция позволит проанализировать опыт минувших 100 лет и предложить шаги на будущее.
вчера в 17:24
  |  Общество

В Челябинске пройдет всероссийская научно-практическая конференция «Государство. Церковь. Общество». Форум приурочен к 100-летию Октябрьской революции. Участники подведут итоги минувших 100 лет, обсудят место религии в жизни современного человека, поиск новых духовных скреп для будущих поколений. Кроме того, участников конференции приглашают на просмотр документального фильма «Русская Голгофа».

Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп — милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи, — дефицит того, что всегда, во все времена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились. — сказал в своем послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин.

Конференция состоится в Челябинске, в гостинице «Виктория», расположенной по адресу: Молодогвардейцев, 34. Начало регистрации в 9:00. Начало пленарного заседания конференции в 10:00.

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