/ Южноуральцев зовут найти выход из духовного кризиса на форуме «Государство. Общество. Церковь»

Конференция позволит проанализировать опыт минувших 100 лет и предложить шаги на будущее.

В Челябинске пройдет всероссийская научно-практическая конференция «Государство. Церковь. Общество». Форум приурочен к 100-летию Октябрьской революции. Участники подведут итоги минувших 100 лет, обсудят место религии в жизни современного человека, поиск новых духовных скреп для будущих поколений. Кроме того, участников конференции приглашают на просмотр документального фильма «Русская Голгофа».



Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп — милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи, — дефицит того, что всегда, во все времена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились. — сказал в своем послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин.



Конференция состоится в Челябинске, в гостинице «Виктория», расположенной по адресу: Молодогвардейцев, 34. Начало регистрации в 9:00. Начало пленарного заседания конференции в 10:00.