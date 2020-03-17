На три дня закрыли аэропорт в Челябинске

Ограничения в работе воздушной гавани не связаны с коронавирусом.

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По Челябинский аэропорт имени Игоря Курчатова будет закрыт в течение трех дней — с 17 по 19 марта. Предвещая панику, официальный сайт воздушной гавани сообщил, что это не связано с распространением коронавируса. В это время на территории будут проведены работы по реконструкции аэродрома.

«В рамках реализации госпрограммы РФ „Развитие транспортной системы“ по объекту аэропортового комплекса Челябинск в течении трёх дней выполнят работы по строительству разворотного кармана в торце взлётно-посадочной полосы (ВПП). В ходе работ также будет нанесена новая маркировка ВПП», — сообщили в пресс-службе аэропорта им. Курчатова.

Аэропорт будет закрыт 17 марта с 9.15 до 18.15 часов; 18 марта с 8.00 до 18.15 часов; 19 марта с 8.00 до 18.15 часов по местному времени.