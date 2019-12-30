Новогоднее чудо: история Вани Фокина, выжившего под завалами многоэтажки в Магнитогорске

Мальчик более суток провел на морозе.

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Вот-вот настанет самый долгожданный для россиян праздник — Новый год. Но для кого-то этот день навсегда останется скорбным. Год назад утром 31 декабря в доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске прогремел взрыв. Тогда под обломками погибли 39 человек. Самым настоящим чудом стало спасение маленького Вани Фокина. Его достали из-под завалов спустя 35 часов — все это время младенец провел на морозе.

Температура воздуха в те дни была почти — 30 градусов. Спасатели уже и не надеялись найти кого-то из жертв трагедии живым. Папа Вани рассказал, что в тот день был на работе, это его и спасло. Конструкции квартиры обрушились как раз в том месте, где он обычно спал. Когда случился взрыв, ему позвонила супруга и рассказала, что их Ваня остался под обломками дома.

Евгений Фокин показывал спасателям, где может находиться Ваня. Малыша нашли лишь на следующий день. Как он выжил, проведя 35 часов в такой мороз, до сих пор остается загадкой. Мальчика сразу же доставили в Москву, где долгое время за его жизнь боролись врачи. Была вероятность, что ему придется ампутировать ногу. Но и тут медики сотворили чудо: стало понятно, что Ванечка сможет сам ходить.

Долгое время маленький южноуралец проходил реабилитацию. Его навещали сотрудники МЧС, которые вынесли его из-под обломков многоэтажки. Спустя несколько месяцев его выписали из больницы. Затем он вернулся к семье, в новый дом.

Сейчас Ваня лечится в челябинской больнице, посещает массаж. Из-за поврежденного нерва у него есть небольшие проблемы со спасенной ножкой. Но это не помешало этой осенью сделать первые самостоятельные шажки, о которых рассказала Ольга, его мама. Говорит, малыш еще совсем мал, но впереди его ждут новые открытия и умения.

В феврале 2020 года ему исполнится два годика. Для жителей Челябинской области и всей страны он стал символом настоящего чуда и веры в спасение.