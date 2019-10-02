До сих пор в реанимации находится челябинец, которого «БМВ» прижал к забору школы

Мужчине сделали несколько операций, теперь врачи ждут его полного выздоровления.

Послушать 00:00 Мужчина, которого возле школы прижал автомобиль 30 сентября, сейчас находится в стабильном состоянии. Пострадавшему провели необходимые операции, и его здоровье заметно улучшилось. Об этом сообщили в администрации Челябинска. «Его прооперировали. Все переломы стабилизированы. В настоящий момент его состояние стабильное. Чувствует себя неплохо. Пока в реанимации, поскольку проходит послеоперационный период», — прокомментировали в администрации города. Напомним, авария произошла 30 сентября возле лицея № 67 по улице Сони Кривой. Автомобиль «БМВ» не справился с управлением, вылетел на тротуар и прижал проходящего мимо пешехода к забору школы. «30.09.2019 г. в 07:50 в г. Челябинске на ул. С. Кривой д. 40 водитель (женщина 1975 г. р.), управляя а/м БМВ Х3, не справилась с управлением и совершила наезд на бордюрный камень, после чего продвинулась вперед и совершила наезд на пешехода, движущегося по тротуару, слева направо по ходу движения автомобиля. После этого автомобиль совершил наезд на препятствие (кирпичный столб), повредив его. В результате ДТП пострадал пешеход 1965 г. р., госпитализирован», — сообщили в ГИБДД по Челябинской области. В администрации города подчеркнули, что мужчина будет находиться в реанимации столько, сколько потребуется до его полного выздоровления.