Горящую несколько дней свалку в Златоусте потушили

Участие в ликвидации пожара принимали как местные пожарные, так и челябинские сотрудники МЧС.

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Горевшую несколько дней свалку в Златоусте наконец-то потушили сегодня, 9 мая. К ликвидации пожара были подключены как местные сотрудники МЧС, так и челябинские. За процессом тушения лично следил мэр Златоуста Максим Пекарский.

«Сообщение о загорании городской свалки поступило 7 мая. На место незамедлительно были направлены силы МЧС России. Сложность при тушении заключалась в большой площади — почти 40 тысяч квадратных метров горело, и огонь распространялся на глубине до 5 метров. Ну и отсутствие водоисточников»,— рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ главного управления МЧС России по Челябинской области полковник внутренней службы Михаил Теплых.

По его словам, для ликвидации пожара была проложена рукавная линия, пожарный водопровод от озера, которое располагается на расстоянии двух километров. Воду приходилось подавать на высоту 78 метров.

«Выполнить эту задачу удалось благодаря слаженности личного состава. И мы обеспечили подачу воды на место чрезвычайной ситуации 70 литров в секунду»,— добавил Михаил Теплых.

Мэр Златоуста Максим Пекарский поблагодарил спасателей за проделанную работу и поздравил всех с Праздником Победы.

«Сегодня у нас двойной праздник. Сегодня день Великой Победы, 75 лет со дня Победы, и замечательная победа, которую мы сегодня одержали над этим объектом. Большое вам всем спасибо! Мы будем каждого поощрять»,— пообещал Максим Пекарский.

Также глава Златоуста передал каждому участнику ликвидации пожара небольшой сувернир — нож из златоустовской стали, а также благодарственное письмо.