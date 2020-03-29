Более 15 тысяч пенсионеров Челябинской области обратились за день на горячую линию Минсоца

Пожилые южноуральцы оставляли заявки на доставку и консультировались.

Послушать 00:00

Пенсионеры Челябинской области продолжают обращаться на горячую линию и оставлять заказы на доставку продуктов и лекарств. Кто-то звонит, чтобы получить консультацию, а кто-то оставляет заявки на доставку. В министерстве социальных отношений Челябинской области рассказали, сколько звонков поступило на горячую линию.

«По данным на 16 часов 28 марта на телефоны горячей линии поступило более 15 тысяч звонков, из них 12,7 тысяч граждан звонили проконсультироваться, а 2222 человек оставили заявки. Специалистами социальной защиты Челябинской области бесплатно осуществлена доставка по 2162 адресам»,— рассказали в ведомстве.

Кроме того, в Минсоце отмечают, что доставка осуществляется бесплатно, поэтому пенсионерам следует остерегаться мошенников и ни в коем случае не давать деньги, если у вас их просят за доставку.

Напомним, все жители Челябинской области страше 65 лет могут обратиться на горячую линию по телефону 8-912-806-84-96 и оставить заявку на доставку продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости.