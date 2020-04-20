В Челябинской области зарегистрирована первая смерть от COVID-19

Всего же в регионе заболело 97 человек.

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Сегодня, 20 апреля, в Челябинской области обновили статистику по зараженным коронавирусной инфекцией. Так, за прошедшие сутки было выявлено 14 новых случаев выявления COVID-19. Общее число зараженных достигло 97 человек. Из них 35 пациентов выздоровели и уже выписаны из больниц, а 61 человек остается на лечении.

При этом впервые в регионе, сегодня ночью, зарегистрирована смерть от коронавируса. Погибшим является мужчина, прилетевший их Москвы, у которого была последняя стадия рака. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер.

«COVID-19 здесь был сопутствующим, а не основным заболеванием. Мужчина на днях прибыл из Москвы, где до этого был выписан из московской клиники как паллиативный больной. Он прошел обследование на коронавирус в аэропорту, где был выявлена инфекция. Выражаем соболезнования родным и близким», — отметил глава Челябинской области Алексей Текслер.

Также отмечалось, что в данный момент трое пациентов находятся на искусственной вентиляции легких.

Губернатор Алексей Текслер призвал граждан обратить внимание на важность соблюдения всех ограничительных мер, введенных в регионе.

«В последние дни мы видим, что прирост заболеваемости в регионе выходит на среднероссийский уровень. Динамика достаточно серьезная. И мы прогнозируем ее сохранение», — подчеркнул глава региона.

Напомним, что в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-201-41-88.