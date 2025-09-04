Городской общественный вернисаж пройдет в Арт‑сквере Челябинска 6 сентября

Гостей ждут в полдень

Череду праздничный мероприятий, посвященных Дню рождения Челябинска, откроет Городской общественный вернисаж, сообщает пресс-служба мэрии.

В этом году он пройдет на новой площадке — в Арт-сквере на набережной Миасса, так как в парке Гагарина, где вернисаж проходил до сих пор, идет масштабный ремонт.

«Вернисаж соберет некоммерческие организации, национально-культурные центры, благотворительные фонды, военно-патриотические, молодежные, спортивные, социальные и другие объединения столицы Южного Урала», — отмечают в пресс-службе.

На площадке социального блока будут представлены объединения, которые предлагают развивающие занятия для детей, оказывают поддержку семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также людям с ОВЗ, предоставляют психологическую помощь онкопациентам и их близким.

На спортивной площадке пройдут мастер-классы по северной ходьбе и ирландским танцам, показательные выступления по историческому фехтованию, а также лазерный биатлон, станцию ГТО и игру «Городки».

На отдельной площадке будут представлены достижения южноуральских некоммерческих организаций в конкурсе президентских грантов.

На площадке военно-патриотических объединений организуют выставки изделий, изготовленных для бойцов, мастер-классы по тренировке полета на FPV-дроне и на симуляторе, а также по разборке-сборке огнестрельного оружия. Здесь же будут выставлены ретроавтомобили.

На площадке национально-культурных центров можно принять участие в импровизированной экспедиции — путешествии по этносам Челябинской области.

Для детей организаторы приготовили игровую программу и конкурсы.

Вернисаж откроется в 12 часов.