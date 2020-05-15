В «Зюраткуле» рассказали, когда национальный парк откроется для всех желающих

Сейчас комплекс закрыт из-за пандемии.

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Представитель национального парка «Зюраткуль» Марина Фомина рассказала, когда заповедная территория откроет свои двери для всех желающих. По её словам, пандемия внесла коррективы в работу комплекса и сейчас он закрыт. Возобновление прежнего режима работы планируется либо в конце месяца, либо после особого распоряжения руководства региона.



«На данный момент национальный парк „Зюраткуль“ закрыт до 31 мая, либо до особых распоряжений. Конечно же, когда запреты снимут как в соседних регионах и областях, можно будет посещать национальный парк, соблюдая все меры предосторожности, это масочный режим и соблюдение дистанции»,— рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь национального парка «Зюраткуль» Марина Фомина.

Представитель «Зюраткуля» выразила надежду, что нацпарк откроется и возобновит прежний режим работы уже в начале лета. Однако несмотря на режим самоизоляции сотрудники нацпарка трудятся в штатном режиме. Представитель «Зюраткуля» подчеркнула, что даже в такое время очень важно охранять природу, поэтому происходит регулярное обход и объезд территории на квадроциклах. Также на лодках патрулируется озеро.

В национальном парке отметили, что режим самоизоляции не отразится на стоимости билета, в цены останутся такими же, как и несколько лет до этого. Напомним, входной билет в «Зюраткуль» стоит 100 рублей, а дети до 12 лет могут попасть туда совершенно бесплатно. Также действуют и льготные программы.

Забронировать домик можно через социальные сети парка во «Вконтакте», «Одноклассниках» и «Фейсбуке». Достаточно просто написать администраторам сообществ. Также забронировать домик можно и традиционным способом, позвонив по телефону.