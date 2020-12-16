Спикер Челябинской думы: «Готов рассмотреть возможность работать дистанционно и бесплатно!»

В челябинской Гордуме вместо бюджета обсудили зарплату ее председателя

Главной по накалу страстей темой очередного заседания комиссии по бюджету и налогам Челябинской думы стал не бюджет муниципалитета на будущий год, а почему-то зарплата председателя Гордумы Андрея Шмидта.

Обсуждение главного финансового документа было прервано неожиданно разгоревшейся дискуссией между спикером Андреем Шмидтом и депутатом Ильей Мительманом. Предметом спора стали заложенные на содержание председателя городской думы в 2021 году 5,21 миллиона рублей.

Это, кстати, не первый раз, когда зарплата спикера привлекает пристальное внимание коллег. На прошлой неделе, напомним, депутат Центрального района Марсель Хазиев (герой скандальной вечеринки в ночном клубе «Гэтсби») обратился к губернатору Алексею Текслеру с просьбой установить зарплату председателя городской думы в пределах средней по региону.

16 декабря вопрос по этой же теме возник у Ильи Мительмана. Факты депутату предоставила председатель комитета по финансам Челябинска Нина Чайкина. По ее словам, доход председателя гордумы (как и любого депутата на освобожденной должности) не менялся с 2018 года. Так что 5,21 миллиона для Шмидта вовсе не означают автоматические зарплаты в 455 тысяч рублей в месяц в 2021 году. Чайкина сделала еще одно немаловажное уточнение: индексации подверглись зарплаты всех сотрудников аппарата городской думы. Просто расходы на работу председателя законодательного органа в соответствующих документах прописаны отдельной строкой и поэтому, видимо, бросились в глаза. Но индексироваться должны были доходы всех сотрудников вместе взятых, и никак иначе.

Задекларированный доход Андрея Шмидта за 2019 год составлял 5 миллионов 439 тысяч 944 рубля и 20 копеек. В то время как у Ильи Мительмана в декларации оказалось 81 миллион 1 тысяча 837 рублей и 33 копейки.

«Если депутаты городской думы сочтут, что осуществление всех функций председателя возможно заочно, на расстоянии, не находясь большую часть времени в Челябинской городской думе, и абсолютно безвозмездно, то есть без заработной платы, то такая возможность законодательно существует и мы можем ее рассмотреть. При этом обнулим строчки бюджета, связанные с выплатой заработной платы председателю думы и его заместителю. Но вообще-то доходы председателя думы сейчас проверяются прокуратурой», — заявил Шмидт.

Председателя Шмидта вопросы депутата Мительмана, очевидно, задели. В ответ на претензии глава городского парламента напомнил, что действующий созыв городской думы имел прежде всего задачу снизить нагрузку на бюджет. И, в принципе, своего добился: даже командировочные расходы сократились на 86 процентов.

