/ Снова пробки. 9 баллов в вечерний час-пик

В Челябинске проблемы с движением.

Дороги чистили целый день, но снег перестал идти только после обеда. Поэтому Челябинск снова встал в пробках. По данным «Яндекса», заторы 9-балльные. Аварий на дорогах уже 15, их количество может увеличиться.

Настоящий ужас! С ЧМЗ вообще не выехать. — поделились с сайтом «Первый областной» челябинцы.

Проблемными остаются проспект Ленина, Свердловский, улица Труда, Цвиллинга, Доватора и Худякова.

Челябинцам нужно быть осторожнее, соблюдать скоростной режим и внимательно следить за происходящим на дорогах.

Завтра, 5 февраля, в Челябинске тоже обещают снег. Поэтому утренний и вечерний заторы могут повториться.