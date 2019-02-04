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/ Снова пробки. 9 баллов в вечерний час-пик

Снова пробки. 9 баллов в вечерний час-пик

В Челябинске проблемы с движением.
сегодня в 18:07
  |  Общество

Дороги чистили целый день, но снег перестал идти только после обеда. Поэтому Челябинск снова встал в пробках. По данным «Яндекса», заторы 9-балльные. Аварий на дорогах уже 15, их количество может увеличиться.

Настоящий ужас! С ЧМЗ вообще не выехать. — поделились с сайтом «Первый областной» челябинцы.

Проблемными остаются проспект Ленина, Свердловский, улица Труда, Цвиллинга, Доватора и Худякова.

Челябинцам нужно быть осторожнее, соблюдать скоростной режим и внимательно следить за происходящим на дорогах.

Завтра, 5 февраля, в Челябинске тоже обещают снег. Поэтому утренний и вечерний заторы могут повториться.

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