Муралы в рамках фестиваля «Культурный код» появятся на 10 домах по Университетской Набережной

Событие пройдёт в Челябинске с 1 по 25 августа.

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Челябинские райтеры рассказали, где в рамках фестиваля «Культурный код» появятся новые граффити. С 1 и до 25 августа 10 муралов появятся на фасадах домов по Университетской Набережной на участке от Молодогвардейцев до Чичерина. Об этом «Первому областному» рассказали представители движения «Граффити Россия»



«Лучшие российские художники нарисуют 10 муралов. Полным ходом идет подготовка фасадов, очистка, грунтовка и покраска в основной фоновый цвет. Адреса домов которые будут расписаны лучшими художниками: Университетская Набережная 44, 48, 59, 56, 60, 64, 97, 103, 103, 105»,— сообщили представители движения «Граффити Россия».

Напомним, в начале марта этого года Челябинск победил в онлайн-голосовании за право принять фестиваля «Культурный код». Помимо Южного Урала он пройдёт в Нижегородской области, Республике Татарстан и Ставропольском крае. В городах райтеры создадут граффити на стенах домов, а также проведут творческие встречи и мастер-классы.

Отметим, что на фестиваль граффити в Челябинск, приедут как известные художники и начинающие представители этого направления из разных городов России. В их числе Москва, Калуга, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород.