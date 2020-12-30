Главная афиша на праздники: куда сходить в Челябинске 2—10 января

Новогодние спектакли, день Diablo в публичной библиотеке и показы фильмов Чарли Чаплина в к\т им. Пушкина — 2021-й, ты отлично начинаешься!

2 января

«Щелкунчик»

Театр оперы и балета, 18:00, 6+

Билеты: от 400 до 2000 рублей





Новогоднюю феерию продолжаем классической сказкой про маленькую принцессу, Щелкунчика, фею Драже. В челябинском театре «Щелкунчика» поставил художественный руководитель балета, народный артист России Юрий Клевцов. Оригинальное либретто с необычными режиссерскими деталями, шикарные декорации и современные сценические фишки (гигантская ель, парящие в воздухе снежинки), а еще хор, поющий рождественские песни на стихи челябинского поэта Константина Рубинского, несколько самокатов и драматичное сражение с мышиным королем — такого «Щелкунчика» ваша семья весь год вспоминать будет.

Всей семьей и с ледянками

Площадки города

Бесплатно или от 100 рублей





Космический ледовый городок, горки для детей и взрослых в парке Гагарина, альтернативный городок напротив квартала Академ Риверсайд, европейский каток в парке Терешковой — да вам дня не хватит, чтобы покататься везде. К вечеру советуем заглянуть в парк Гагарина на каток. Там в 17:00 включаются огоньки, DJ крутит любимые песни и последние хиты, а на фотозоне светят софиты для селфи. Билеты на каток можно купить онлайн, кстати.

3 января

«Греческий салат»

Mini-театр, 19:00, 16+

Ул. Плеханова, 45, билеты: от 400 рублей





Музыкальный стендап, баллада, сторителлинг, моноспектакль — мы тут слегка затрудняемся с жанром. Знаем одно: на сцене будет Вадим Долговых, актер челябинской драмы. Вадим славится необычными работами. Например, играл моноспектакль «Любовь живет три года» в кофейне и интриговал зрителей в психоделическом триллере о раздвоении личности «Враг». В это раз все будет куда веселее: Вадим выйдет на сцену с гитарой и будет рассказывать о греческих богах, мифах, супергероях, искусстве, театре и инопланетянах.

Еще:



— «Щелкунчик» в Оперном в 19:00;

— катки и ледовые городки весь день

4 января

«Назад в будущее» на английском

К\т им. Пушкина, 15:30, 6+

Билеты: 200—350 рублей





После убийственного 2020-го хочется смотреть только хорошо знакомые, приятные фильмы, которые так классно разыгрывать в диалогах, вспоминать оттуда шутки и знаковые сцены. Поэтому вот в «Пушкино» Марти и Док начнут свое фантастическое путешествие — на оригинальном языке и с субтитрами. Давайте, кто первым очень достоверно «сыграет» Johnny B. Goode на воображаемой гитаре и скажет в конце «Вы еще не созрели, а вот вашим детям понравится».

«К тебе или ко мне?»

ДК ЖД, 19:00, 12+

Билеты: 700—1 200 рублей





Театр Вицина привозит в Челябинск новогоднюю историю, которую разыграют на сцене Дмитрий Захаров, Ксения Жаркова («Территория») и другие. История закручивается в классический сюжет: в канун Нового года парень приглашает свою девушку познакомиться с мамой, но тут в квартиру врывается незнакомка. Такая вот ирония судьбы.

«Огни большого города»

К\т им. Пушкина, 18:20, 12+

Билеты: 200—350 рублей





Трогательная немая история, снятая Чарли Чаплином в эпоху уже звукового кино. Красивая и слепая девушка, влюбленный бродяга и случайный миллионер, который то выступает благодетелем, то злодеем, то орудием нелепой случайности. Фильм считается лучшей романтической комедией в мире, по мнению Американского института киноискусства. И прекрасным примером гения Чаплина — он тут автор сценария, режиссер, продюсер, композитор и исполнитель главной роли.

Еще:

— «Щелкунчик» в Оперном, в 19:00;

— катки и ледовые городки

5 января

«Скамейка»

Театр драмы, малая сцена, 17:00, 16+

Билеты: 400—500 рублей





История на все времена: в парке знакомятся ищущая женщина и ловелас, ищущий женщину. Есть нюанс: они уже встречались ранее, неудачно. Но пока об этом не вспомнили. Комедия, казалось бы, положений на самом деле превращается в серьезную притчу о чувствах и страхах современного человека. Вместе с героями спектакля зрители будут наслаждаться любимыми мелодиями 80-х, плакать и смеяться, невольно примеряя историю их романа на себя.

Чаплинский «Малыш»

К\т им. Пушкина, 14:00, 12+

Билеты: 200—350 рублей





Еще одна пронзительная история немого гения: волею случая младенца подбрасывают в трущобы, где его подбирает бродяга Чаплин. Нареченные отец и сын каждый день добывают себе еду и крышу над головой, пока случайно не узнают, что мать подкидыша — известная актриса и хочет вернуть сына. Тут и чудеса (не рождественские, но очень похоже), и немного сатирического подтекста, и прекрасная чаплиновская музыка. Фильм сопровождают субтитры.

Галантные празднества

Органный зал, 18:30, 6+

Билеты: 200—400 рублей





Устали от салатов, кино и горок? Сломайте шаблон, отправляйтесь слушать классику. Суровым январским вечером (обещают похолодание) наряжаемся в вечерние костюмы и идем в зал «Родина» слушать партии из популярных опер и оперетт в исполнении солисток филармонии с сопровождением гитары и фортепиано.

Еще:

— «Назад в будущее» в к\т им. Пушкина в 17:00;

— катки и ледовые городки;

— спектакль «Греческий салат» в Mini-театре, 19:00;

— «Щелкунчик» в Оперном, 19:00

6 января

«Чаплин-диктатор»

К\т им. Пушкина, 16:00, 12+

Билеты: 200—350 рублей





Если вы не смотрели фильм, то наверняка слышали из него кусочек, когда пять лет назад в чатах гремела песня Paolo Nutini «Iron sky», а клип взял первую премию UK Music Video Awards. Вдохновенный монолог о том, что мы люди, а не машины, — это фрагмент речи Чарли Чаплина с трибуны «Великого диктатора» — язвительной сатиры на фашизм. Фильм вышел в 1940 году, когда войны еще не было, а напряжение уже звенело в воздухе, так что стало основанием для больших претензий к Чаплину. Ненадолго.

Народный концерт

Центр развития и туризма,18:00, 6+

Ул. Энгельса, 63, билеты 600—800 рублей





Фолк-группа «Хорошо да ладно» замечательна своим неубиваемым оптимизмом. Ну правда, вокруг эпидемии, локдауны и границы закрыты, а эти ребята чистыми голосами поют про хорошее настроение, веру в себя и солнце на небе. Может, они слегка наивны, но это то, что нужно в сумбурные карантикулы. Забронировать и выкупить себе билет нужно по ссылке: https://vk. com/horosho_da_ladno

Еще:

— «Щелкунчик» в Оперном;

— катки и ледовые городки Челябинска;

— немое кино «Огни большого города» в к\т им. Пушкина, 18:30

7 января

«Самое первое Рождество»

К\т им. Пушкина, 15:15, 12+

Билеты: 200—350 рублей





Лучшие комики Италии Фикарра и Пиконе отлично прокатились на тему Рождества и сняли кино под светом вифлеемской звезды. Вор, питающий тягу к предметам духовного искусства и благочестивый священник переносятся в библейскую Палестину и спасают новорожденного Иисуса от царя Ирода. Комедианты Сальваторе и Валентино сами придумывают и снимают свои фильмы, даже персонажей наделяют своими собственными именами. Да, это особенный сицилийский юмор, ну очень смешной. Фильм идет на языке оригинала с русскими субтитрами.

Штраус-концерт

Театр оперы и балета, 19:00, 6+

Билеты: от 400 рублей





В Вене есть хорошая традиция: каждое 31 декабря тут играют лучшие произведения Штраусов. С недавних пор традиция перекочевала и в Челябинск, что здорово в эпоху закрытых границ. Так что нас ждет потрясающий новогодний концерт оркестра и солистов оперного театра. В программе — самые яркие и редкие произведения из наследия династии Штраусов (их четверо, если вы не знаете, — отец и три сына).

Еще:

8 января

— чаплиновский «Малыш» в к\т им. Пушкина, 14:00

Экскурсии по музеям мира и турнир в Diablo

Публичная библиотека, с 10:00

Бесплатно





8 и 9 января можно провести в публичке, прямо с 10 и до 18. В отделе электронных ресурсов (3 этаж, зал № 5) за компьютерами можно будет сыграть в легендарные компьютерные игры: победить главного сатану в Diablo или построить суперимперию в Warcraft-2. Раритетные «танчики» на Денди тоже есть. А всех, кто хотел прогуляться в каникулы по европейским галереям, но уехать не смог, ждет виртуальная экскурсия по лучшим музеям мира.

«В Москву — разгонять тоску»

Молодежный театр, 18:00, 18+

Билеты: 500 рублей





Первая проза известного драматурга Николая Коляды, поставленная на сцене. Тут в сюжет сплетаются три рассказа о женщинах. Они мечтают и разочаровываются в разных ситуациях: комичных, невероятно трагичных, глупых и сложных. Каждая женщина и история имеет свой цвет (синий, белый и красный), свою часть крутящейся сцены и мужчину. Одного на всех. Поставил «Москву» Александр Черепанов, обладатель гран-при и победитель в номинации «за лучшую режиссуру» на Международном театральном фестивале современной драматургии «Коляда-Plays 2019».

Как составить карту желаний

Центр межкультурных коммуникаций, 14:00, 12+

Публичная библиотека, вход по спискам





Пишем планы на новый год правильно, под руководством психологов и коучей, которые подскажут, как сформулировать свой запрос в космос, чтобы в ответ на «хочу проводить больше времени с семьей» не получить второй локдаун. Запись и подробности —по тел. 237-12-74.

Еще:

— итальянская комедия «Самое первое Рождество» в к\т им. Пушкина, 18:30;

— катки и горки Челябинска;

— немое кино «Огни большого города» в к\т им. Пушкина, 16:45;

— Штраус-концерт в Оперном, 19:00

9 января

Сюрреалистическая лекция

Музей искусств, 15:00, 16+

Билеты: 400 рублей





В музее вовсю экспонируются подлинники Дали — графические и скульптурные работы, многие из которые публика видит впервые. В рамках выставки музей подготовил несколько тематических классов. Например вот лекция о сюрреализме как таковом, если вы слабы в теоретической части. Обещают не скучный монолог о художнике и его последователях, а интересный рассказ о литературе, театре и даже сюрреалистичном кинематографе.

«Угадай мелодию»

Meet Point, 17:00, 18+

Взнос: 300 рублей





Веселая командная игра, которая то ли викторина, то ли запоздалое новогоднее застолье. Правила простые — диджей включает музыку, а вы должны ее узнать. Ответы принимаются на бланках, вопросы иногда встречаются каверзные, а специальные призы от бара иной раз добавляют веселья. Важно: на вечеринку нужно регистрироваться заранее!

Еще:

— «Щелкунчик» в Оперном, 19:00;

— игротека в Публичке до 18.00;

— «В Москву, прогонять тоску» в Молодежном, 18:00

10 января

«Театр в кино»

К\т им. Пушкина, 18:00, 12+

Билеты: 200—350 рублей





Как-то в Дании собрались обсудить «Иранский вопрос». К микрофону по очереди выходят десять человек, но каждый с политики упорно съезжает «в свое». Получаются монологи с редкими репликами других участников конференции. Забавно, что актеры (а там, кстати, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Станислав Любшин и другие) сами не знают, в каком порядке будут выходить на сцену, поэтому вчера сыгранные иранские беседы совершенно не похожи на беседы завтрашние. И в любой момент могут свернуть не туда. Золотомасочный спектакль поставлен по пьесе Ивана Вырыпаева.

Оркестр Деда Мороза

К\з им. Прокофьева, 18:00, 6+

Билеты: 400—800 рублей





Запрыгиваем в последний день каникул и получаем новогодний подарок от челябинского симфонического оркестра. Лучшие музыканты города сыграют самые любимые, торжественные и душевные мелодии, которые мы вспоминаем в сочельник и на Новый год. И даже заставки из «Гарри Поттера»!

Еще:

— «Щелкунчик» в Оперном, 19:00;

— катки, горки и ледовые городки



