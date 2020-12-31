Детская афиша на каникулы: куда сводить ребенка в Челябинске 1-10 января

Новогодние и рождественские спектакли, лекция о покорителях Арктики, дискотека на льду и зарядка с чемпионами - детям каникул не хватит на все эти удовольствия!

1 января

К эльфам, оркам и собакам всей семьей

Аквилон, строго по записи, 16:00, 3+

Билеты от 990 рублей





Неожиданно вместо Аквилона под Челябинском обнаружилась деревня из фэнтези-вселенной Варкрафта, в которой живут эльфы, воинственные орки и их коварный шаман. Гостям деревни предлагают классическое — победить злодеев, спасти праздник, обняться с мохнатыми собаками-самоедами и покататься на горках.

Дети дома

Онлайн-платформа

Если не хотите ловить вирусы на улице и в виртуальном мире, отпускайте ребенка в мир государственного проекта detidoma. gov74.ru. Во-первых, там абсолютно безопасно с точки зрения контента, ничего такого, о чем малыш потом не смог бы рассказать своей бабушке. А во-вторых, там полезно. По утрам показывают зарядки с чемпионами в разных видах спорта, потом стартуют экскурсии по самым лучших детским экспозициям музеев Челябинска, России и мира, следом включаются интеллектуальные игры, творческие мастер-классы и даже кое-какие уроки. В общем, ребенок реально зависнет! Только следите за временем и его осанкой, здоровье превыше всего.

2 января

Снежная Королева

Театр драмы, 12:00, 15:00, 0+

Билеты от 200 рублей, дети до 3 лет бесплатно





В драматическом еще с сентября готовили музыкальную сказку про Снежную королеву и злого тролля, которые создали кривое зеркало и разбили его. Осколки разлетелись по свету и не давали людям видеть любви и красоты вокруг. За эту вполне классическую историю, основанную на либретто Андрея Морсина (поэт и композитор, чьи песни поют Киркоров, Ани Лорак и многие другие) взялся петербургский постановщик Илья Архипов. В его портфолио уже есть несколько детских и добрых спектаклей вроде «Маленького принца» для Камерного театра Санкт-Петербурга. Под его руководством любимая детская сказка превратилась в мюзикл с необычными декорациями, интересными музыкальными аранжировками и яркими костюмами. Организаторы не обещают wow-шоу, и это прекрасно.

Новогодний почтальон

Исторический музей, 11:00, 5+

Билеты: 150-250 рублей





Тут такое приключилось: Снеговику-почтовику вручили ворох поздравительных открыток, а он адреса позабыл и никак не успевает поздравить всех с праздником. Еще и Снегурочку вредная лисичка случайно закрыла в избушке Зимы. Снегурочку нужно освободить, открытки доставить. Удивительно дело, среди вороха посланий обязательно найдутся подписанные Дедом Морозом открытки для каждого ребенка-спасателя. Важно! На экскурсию нужно записываться по тел. 263-08-32, там есть особенные карантинные условия.

«Мой папа па-па-па»

Камерный театр, 14:00, 0+

Билеты: 300 рублей





Игорь Миногин — автор нескольких пьес для детей. Сюжет нового новогоднего спектакля, премьера которого состоялась 19 декабря, эксцентричен и поучителен: Волк и Лиса вырастили цыплёнка, причём золотого. Вырастили с меркантильным умыслом — чтобы цыплёнок вырос в курицу, и эта курица несла бы золотые яйца. Однако, пока ребёнок рос, папа Волк так к нему привык, что не позволил маме Лисе его съесть. Аудитория постановки — 0+, в театре говорят, что и детям, и взрослым этот спектакль будет полезен. Постановщиком спектакля стала главный режиссёр Камерного театра Виктория Мещанинова.

Еще:

— К оркам и собакам в Аквилон

— «Три снежинки: голубая, золотистая, серебристая» в Кукольном, сеансов много

— «Мой папа — Дед Мороз» в Молодежном, в 11:00 и 14:00

3 января

Пляшущие человечки

Исторический музей, 13:00, 7+

Билеты: от 200 рублей





Детям расскажут и покажут разные шифры, условные знаки, волшебные чернила и прочие штуки, позволяющие скрыть свои записи от посторонних глаз. В финале урока школьники сами смогут зашифровать послание для себя. Дадим подсказку, как продолжить этот урок дома. Во-первых, зашифрованное послание ребенку нужно забрать с собой, сходить на почту и отправить самому себе. А во-вторых, получить в подарок от мамы с папой книжку, посвященную шифрам. До конца каникул весь дом будет в пляшущих человечках, зато к вам никто приставать не будет точно.

Уральский «Морозко»

К\з им. Прокофьева, 14:00, 6+

Билеты: 300–350 рублей





Музыкальная и интерактивная сказка на новый лад — это когда играет звонкая музыка, на сцене лучшие танцоры ансамбля «Урал», а юные зрители из зала могут принять участие в большом празднике зимы. Наш любимый с детства «Морозко» слегка переосмыслили, но волшебный лес, любимые животные и новогодние чудеса остались. Нереально красивые костюмы, оригинальные декорации и звонкие песни — праздничное настроение обеспечено. Важно: в кассах осталось только ТРИ билета. Больше нет, совсем нет.

«Мой папа — Дед Мороз»

Молодежный театр, 14:00, 6+

Билеты: 250-350 рублей





Спектакль-научный эксперимент, потому что он о мальчике, чей папа ученый был очень занят работой. Под Новый год мальчик пожелал, чтобы папа на какое-то время позабыл о своем научном труде и просто был рядом. Тогда, на пороге дома появляется снеговик, который ну очень любит соленые огурцы и начинается научно-театральная магия.

Еще:

— К оркам и собакам в Аквилон

— Лекция по химии, все о крахмале, в Историческом музее в 14:00

— В театр Драмы на «Снежную королеву» в 14:00

— Разносить почту вместе со снеговиком в Историческом музее, в 11:00

— «Мой папа па-па-па» в Камерном театре, в 11:00

— «Двенадцать месяцев» в Оперном в 11:00 и 14:00

— «Три снежинки: голубая, золотистая, серебристая» в Кукольном, сеансов много

4 января

Лесные сказки

Молодежный театр, 18:00, 0+

Билеты: 300 рублей





Сказочные истории о зверушках и временах года. Четыре девицы-сестрицы: Весна, Лето, Осень и Зима пряли как-то вечерком и говорили... нет, не о царях и пирах, а о хитрой лисичке, трусливом зайце и других героях русских народных сказок.

В избе у бабы Вари

Исторический музей, 11:30, 15:00, 5+

Билеты: 250-300 рублей





Если у вас нет деревенской бабушки, вам ее на часок одолжат в музее: баб Варя покажет избу и расскажет, что и как называется. Пустит полежать на теплых полатях, поставить чугунок в русскую печку, научит играть в старинные домашние игры, расскажет смешную сказку и поможет сделать куколку на щепке. Добрая и уютная, как настоящая, бабушка Варя. Записаться в гости к бабуле можно здесь: https://vk. com/topic-53490461_41019700 или по тел. 727-75-46.

Сказка из Палеха

НХТ, 14:00, 6+

Билеты: 350 рублей





Сказка для детей и взрослых о том, как праздновали Рождество в давние времена. Как колядовали, прогоняли кикимор и леших, расписывали тарелки и готовились встречать главный праздник в году. Спектакль «Путеводная звезда» основан на традициях и творческих идеях древнего села Палех — одной из русских столиц иконописи и лаковой игрушки. И знаете, это не шоу, как сейчас модно устраивать на Новый год, а именно святочная сказка: добрая, деревенская и немного наивная, как всем нам в новогодние праздники нужно.

Еще:

— К оркам и собакам в Аквилон

— В театр Драмы на «Снежную королеву» в 11:00 и 14:00

— Разносить почту вместе со снеговиком в Историческом музее, в 11:00

— «Мой папа па-па-па» в Камерном театре, в 11:00 и 14:00

— «Двенадцать месяцев» в Оперном в 11:00 и 14:00

— «Три снежинки: голубая, золотистая, серебристая» в Кукольном, сеансов много

— «Мой папа — Дед Мороз» в Молодежном, в 11:00 и 14:00

5 января

Spocky Noki: самая милая премьера

Манекен, 12.30, 15:00, 0+

Билеты: 300 рублей





Это придуманная актером и режиссером Алексеем Тетюевым история из жизни привиденчика Spocky, который однажды вместо того, чтобы развлекаться по ночам (зажигать звёзды и проникать в любые дома), решил посмотреть, что в мире происходит днём. В результате наступает путаница и хаос, из которых и выплетается сюжет. Постановка Тетюева, по его словам — фантазия, а точнее, клоунада, близкая к эстетике Вячеслава Полунина. Именно поэтому аудитория спектакля обозначена предельно конкретно: «для детей от 0 до 100 лет».

«Двенадцать месяцев»

Театр оперы и балета, 11:00, 14:00, 6+

Билеты 250–350 рублей





Необычный мюзикл, который детскую сказку напоминает отдаленно. Вместе с Марушкой зрители отправятся в волшебный лес, где встретят злого Бармалея, загадочного Снежного человека и даже веселых Бабок Ёжек с электрогитарами. Впрочем, в Новый год какие только чудеса не случаются, тем более со сказками!

Еще:

— К оркам и собакам в Аквилон

— В театр Драмы на «Снежную королеву» в 11:00 и 14:00

— Разносить почту вместе со снеговиком в Историческом музее, в 11:00

— Мастерить игрушечного снеговика из ваты в Историческом музее, 12:00

— «Мой папа па-па-па» в Камерном театре, в 11:00 и 14:00

— «Путеводная звезда» в НХТ, 12:00

— «Три снежинки: голубая, золотистая, серебристая» в Кукольном, сеансов много

— «Мой папа — Дед Мороз» в Молодежном, в 11:00 и 14:00

— «Рукавичка» в песочном театре «Скарабей», в 11:00

6 января

Медвежья сказка о чудесах

Театр кукол, 11,13,15 и 17:00, 3+

Спектакль идет в выставочном зале Союза Художников

Билеты: 400 рублей





Добрая кукольная сказка «Три снежинки: голубая, золотистая, серебристая» о том, как малыш-медвежонок получил в подарок от снеговика три волшебные снежинки и решил, что новогодние чудеса должны случаться не только с ним, но и со всеми его друзьями. Приятный бонус от театра в фойе — наряженная елка, фотозона с подарками и Дед Мороз, конечно.

Черный апельсин

Молодежный театр, 18:00, 12+

Билеты: 500 рублей





Если у вас подросток (трудный или не очень) — идите сразу вместе. Услышите, что они думают о дружбе, одиночестве, беззащитности и даже старости. И поймете, что кажется вчерашние дети выросли и рассуждают совсем как взрослые. Ну и что, что одежда пока что из «Детского мира». Друзья с тараканами, бабули у подъезда, сложные «домашки», а вам всего лишь зарплату задержали. Пьеса написана Даной Сидерос, лауреатом нескольких театральных конкурсов и литературных чтений. Сложно, но очень интересно.

К Деду Морозу в сказку

Клуб «Горка», 14:00, 3+

Копейск, билеты: 850 рублей





Весь Урал стал частью королевства Зимы, а под Челябинском у нее терем, где живут разные животные, сказочные герои и Дед Мороз. А вокруг терема горки, площадки для забав молодецких, новогодний почтовый домик и горница для чаепитий.

Еще:

— К оркам и собакам в Аквилон

— В Манекен на Spocky Noki к 15:00 и 18:00

— В театр Драмы на «Снежную королеву» в 11:00

— Разносить почту вместе со снеговиком в Историческом музее, в 11:00

— «Мой папа па-па-па» в Камерном театре, в 11:00 и 14:00

— «Двенадцать месяцев» в Оперном в 11:00 и 14:00

— «Три снежинки: голубая, золотистая, серебристая» в Кукольном, сеансов много

— «Мой папа — Дед Мороз» в Молодежном, в 11:00 и 14:00

7 января

В пещере на Рождество

Исторический музей, 12:00, 15:00, 7+

Билеты: 120 рублей





Всего один день в году в музее показывают кукольный рождественский спектакль, совсем как в Европе! Открывают вертеп, достают деревянных куколок, а потом, сказками, песнями и короткими диалогами рассказывают малышам историю рождения Христа. После представления ребята могут сделать свою вертепную куколку — ангела. Запись на событие откроется 1 января вот тутили по тел. 727-75-46.

Новогодний бал в ползунках

Органный зал, 11:00, 0+

Билеты: 250 рублей





Самый трогательный концерт музыкантов челябинской филармонии для малышей с 4 месяцев! Мелодии Островского, короткие сказки, песни-шутки под гитару, фортепиано и ударные. На концерте можно ползать, бегать и танцевать. А еще хлопать в ладоши и смеяться, играть в пальчиковые игры и радоваться Деду Морозу.

Еще:

— К оркам и собакам в Аквилон

— В Манекен на Spocky Noki к 15:00

— В театр Драмы на «Снежную королеву» в 11:00

— Разносить почту вместе со снеговиком в Историческом музее, в 11:00

— «Мой папа па-па-па» в Камерном театре, в 11:00

— «Три снежинки: голубая, золотистая, серебристая» в Кукольном, сеансов много

— «Мой папа — Дед Мороз» в Молодежном, в 11:00 и 14:00

8 января

Ходилки и бродилки

Исторический музей, с 10:00, 3+

Билеты: от 120 рублей





Самостоятельная экскурсия-игра: вам на входе выдадут карту музея и кроссворд. Нужно пройтись по экспозициями, собрать кодовые слова, разгадать кроссворд и добраться до финишной выставки. Подсказка: в конце бродилок все встречаются на выставке «Новый год приходит в дом», где устроили типичную гостиную времен СССР, с елкой, стенкой и телевизором, как главным украшением стола. Включайтесь в настроение и учите детей съедать конфеты с елки, не повредив фантика.

Путешествие «Голубой стрелы»

Театр песочной живописи «Скарабей», 13:00, 5+

Билеты: 170 рублей





Новогодний показ популярной сказки Джанни Родари о детях, чьи бедные родители не могут купить рождественские подарки и игрушках, которые очень хотели играть с этим детьми. Поэтому игрушки сели в поезд и отправились дариться. Спектакль интерактивный: в нем задействован специальный мультимедийный стол, фигурки-трансформеры и радужный песок.

Еще:

— К оркам и собакам в Аквилон

— Разносить почту вместе со снеговиком в Историческом музее, в 11:00

— В избу к бабе Варе, в Историческом музее, в 11:30

— «ИгроFEST» в Публичной библиотеке, в 10:00

— «Двенадцать месяцев» в Оперном в 11:00 и 14:00

— «Три снежинки: голубая, золотистая, серебристая» в Кукольном, сеансов много

— «Мой папа — Дед Мороз» в Молодежном, в 11:00 и 14:00

9 января

«ИгроFEST»

Публичная библиотека, 10:00, 6+

Вход бесплатный





Грандиозный фестиваль настолок в самые счастливые каникул. В библиотечном Центре межкультурных коммуникаций можно будет сыграть в «Крокодил», «Uno», «Хронограф», «Чепухатом», «Мафия», «Мои первые английские слова» и другие веселые игры. Приходить можно командами и даже поодиночке. Лучше предупредить о визите по тел. 237-12-74. И не забудьте маску!

Рукавичка

Театр песочной живописи «Скарабей», 11:00, 2+

Билеты: 170 рублей





Простой и интересный спектакль для самых маленьких, нарисованный песком и куколками. Сказка рассказывается почти дословно, зверушки в зимнем лесу совсем как нарисованные и кажется, будто вы дома, при свете тусклой лампы читаете книжку на ночь. Очень.

Рождественская вечеринка на катке

Парк Гагарина, 17:30, 0+

Вход со своими коньками 60-100 рублей





Коронавирус, социальная дистанция и запрет на массовые мероприятия не помешает любителям коньков прокатиться по свеженькому льду, послушать любимые песни, сфотографироваться у новогодней елки и научить самых маленьких гостей стоять на коньках. Кстати, в честь Рождества на льду будет небольшой спектакль.

Еще:

— К оркам и собакам в Аквилон

— Разносить почту вместе со снеговиком в Историческом музее, в 11:00

— «Двенадцать месяцев» в Оперном в 14:00

— «Три снежинки: голубая, золотистая, серебристая» в Кукольном, сеансов много

—«Мой папа — Дед Мороз» в Молодежном, в 11:00 и 14:00

10 января

К Северному полюсу

Исторический музей, 13:00, 8+

Билеты: от 200 рублей





Самая зимняя лекция в музее. Рассказывают о романтика, полярных исследователях, отважных покорителях Арктики. Экспедиция Нобиле, «Красина» и «Челюскина». Все, что будет понятно детям о Северном морском пути, белых медведях, ледовых станциях и крае, где зимой несколько месяцев нет солнца, а летом не темнеет. По ходу лекции ребята мастерят компас из подручных средств и солнцезащитную маску.

Хармс и игра

Mini teatr, 19:00, 6+

Плеханова, 45, билеты: 300-400 рублей





Это спектакль для родителей, которые прочувствовали первый частный театр в Челябинске и хотят прийти с ребенком. Шутка-зарисовка по стихам и звукам одиозного писателя: тут и слова-чудаки и цифры-прятки и шутки-минутки. Хармс играет словами, как актеры играют буквами, цифрами, именами, фамилиями, пушкиным, гоголем, самолетом и самоваром. И в самого хармса можно играть, даже не можно, а нужно!

Моноспектакль «Колыбельная Марселя Марсо»

Молодежный театр, 18.00, 9+

Билеты — 500 рублей





Рождественская история о том, как великий мим Марсель Марсо рассказывал рождественскую историю своей дочери на ночь. Вот Марсель уселся на кровать, посмотрел на луну и принялся сочинять сказку. О мальчике Манжеле и волшебном королевстве. О злобных троллях, которые похитили родителей мальчика, а остальных взрослых хотят превратить в себе подобных. Рассказывает историю Ольга Телякова, народная артистка РФ. С ней очень уютно, хочется завернуться в одеяло, посмеиваясь и вспоминая все тысячи странных сказок, которые рассказывали бабушки, дедушки, папы, мамы и мы сами.

Еще:

— К оркам и собакам в Аквилон

— Разносить почту вместе со снеговиком в Историческом музее, в 11:00

— «Три снежинки: голубая, золотистая, серебристая» в Кукольном, сеансов много

— «Мой папа — Дед Мороз» в Молодежном, в 11:00 и 14:00