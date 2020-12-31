1 января
К эльфам, оркам и собакам всей семьей
Аквилон, строго по записи, 16:00, 3+
Билеты от 990 рублей
Неожиданно вместо Аквилона под Челябинском обнаружилась деревня из фэнтези-вселенной Варкрафта, в которой живут эльфы, воинственные орки и их коварный шаман. Гостям деревни предлагают классическое — победить злодеев, спасти праздник, обняться с мохнатыми собаками-самоедами и покататься на горках.
Дети дома
Онлайн-платформа
Если не хотите ловить вирусы на улице и в виртуальном мире, отпускайте ребенка в мир государственного проекта detidoma. gov74.ru. Во-первых, там абсолютно безопасно с точки зрения контента, ничего такого, о чем малыш потом не смог бы рассказать своей бабушке. А во-вторых, там полезно. По утрам показывают зарядки с чемпионами в разных видах спорта, потом стартуют экскурсии по самым лучших детским экспозициям музеев Челябинска, России и мира, следом включаются интеллектуальные игры, творческие мастер-классы и даже кое-какие уроки. В общем, ребенок реально зависнет! Только следите за временем и его осанкой, здоровье превыше всего.
2 января
Снежная Королева
Театр драмы, 12:00, 15:00, 0+
Билеты от 200 рублей, дети до 3 лет бесплатно
В драматическом еще с сентября готовили музыкальную сказку про Снежную королеву и злого тролля, которые создали кривое зеркало и разбили его. Осколки разлетелись по свету и не давали людям видеть любви и красоты вокруг. За эту вполне классическую историю, основанную на либретто Андрея Морсина (поэт и композитор, чьи песни поют Киркоров, Ани Лорак и многие другие) взялся петербургский постановщик Илья Архипов. В его портфолио уже есть несколько детских и добрых спектаклей вроде «Маленького принца» для Камерного театра Санкт-Петербурга. Под его руководством любимая детская сказка превратилась в мюзикл с необычными декорациями, интересными музыкальными аранжировками и яркими костюмами. Организаторы не обещают wow-шоу, и это прекрасно.
Новогодний почтальон
Исторический музей, 11:00, 5+
Билеты: 150-250 рублей
Тут такое приключилось: Снеговику-почтовику вручили ворох поздравительных открыток, а он адреса позабыл и никак не успевает поздравить всех с праздником. Еще и Снегурочку вредная лисичка случайно закрыла в избушке Зимы. Снегурочку нужно освободить, открытки доставить. Удивительно дело, среди вороха посланий обязательно найдутся подписанные Дедом Морозом открытки для каждого ребенка-спасателя. Важно! На экскурсию нужно записываться по тел. 263-08-32, там есть особенные карантинные условия.
«Мой папа па-па-па»
Камерный театр, 14:00, 0+
Билеты: 300 рублей
Игорь Миногин — автор нескольких пьес для детей. Сюжет нового новогоднего спектакля, премьера которого состоялась 19 декабря, эксцентричен и поучителен: Волк и Лиса вырастили цыплёнка, причём золотого. Вырастили с меркантильным умыслом — чтобы цыплёнок вырос в курицу, и эта курица несла бы золотые яйца. Однако, пока ребёнок рос, папа Волк так к нему привык, что не позволил маме Лисе его съесть. Аудитория постановки — 0+, в театре говорят, что и детям, и взрослым этот спектакль будет полезен. Постановщиком спектакля стала главный режиссёр Камерного театра Виктория Мещанинова.
Еще:
— К оркам и собакам в Аквилон
— «Три снежинки: голубая, золотистая, серебристая» в Кукольном, сеансов много
— «Мой папа — Дед Мороз» в Молодежном, в 11:00 и 14:00
3 января
Пляшущие человечки
Исторический музей, 13:00, 7+
Билеты: от 200 рублей
Детям расскажут и покажут разные шифры, условные знаки, волшебные чернила и прочие штуки, позволяющие скрыть свои записи от посторонних глаз. В финале урока школьники сами смогут зашифровать послание для себя. Дадим подсказку, как продолжить этот урок дома. Во-первых, зашифрованное послание ребенку нужно забрать с собой, сходить на почту и отправить самому себе. А во-вторых, получить в подарок от мамы с папой книжку, посвященную шифрам. До конца каникул весь дом будет в пляшущих человечках, зато к вам никто приставать не будет точно.
Уральский «Морозко»
К\з им. Прокофьева, 14:00, 6+
Билеты: 300–350 рублей
Музыкальная и интерактивная сказка на новый лад — это когда играет звонкая музыка, на сцене лучшие танцоры ансамбля «Урал», а юные зрители из зала могут принять участие в большом празднике зимы. Наш любимый с детства «Морозко» слегка переосмыслили, но волшебный лес, любимые животные и новогодние чудеса остались. Нереально красивые костюмы, оригинальные декорации и звонкие песни — праздничное настроение обеспечено. Важно: в кассах осталось только ТРИ билета. Больше нет, совсем нет.
«Мой папа — Дед Мороз»
Молодежный театр, 14:00, 6+
Билеты: 250-350 рублей
Спектакль-научный эксперимент, потому что он о мальчике, чей папа ученый был очень занят работой. Под Новый год мальчик пожелал, чтобы папа на какое-то время позабыл о своем научном труде и просто был рядом. Тогда, на пороге дома появляется снеговик, который ну очень любит соленые огурцы и начинается научно-театральная магия.
Еще:
— К оркам и собакам в Аквилон
— Лекция по химии, все о крахмале, в Историческом музее в 14:00
— В театр Драмы на «Снежную королеву» в 14:00
— Разносить почту вместе со снеговиком в Историческом музее, в 11:00
— «Мой папа па-па-па» в Камерном театре, в 11:00
— «Двенадцать месяцев» в Оперном в 11:00 и 14:00
— «Три снежинки: голубая, золотистая, серебристая» в Кукольном, сеансов много
4 января
Лесные сказки
Молодежный театр, 18:00, 0+
Билеты: 300 рублей
Сказочные истории о зверушках и временах года. Четыре девицы-сестрицы: Весна, Лето, Осень и Зима пряли как-то вечерком и говорили... нет, не о царях и пирах, а о хитрой лисичке, трусливом зайце и других героях русских народных сказок.
В избе у бабы Вари
Исторический музей, 11:30, 15:00, 5+
Билеты: 250-300 рублей
Если у вас нет деревенской бабушки, вам ее на часок одолжат в музее: баб Варя покажет избу и расскажет, что и как называется. Пустит полежать на теплых полатях, поставить чугунок в русскую печку, научит играть в старинные домашние игры, расскажет смешную сказку и поможет сделать куколку на щепке. Добрая и уютная, как настоящая, бабушка Варя. Записаться в гости к бабуле можно здесь: https://vk. com/topic-53490461_41019700 или по тел. 727-75-46.
Сказка из Палеха
НХТ, 14:00, 6+
Билеты: 350 рублей
Сказка для детей и взрослых о том, как праздновали Рождество в давние времена. Как колядовали, прогоняли кикимор и леших, расписывали тарелки и готовились встречать главный праздник в году. Спектакль «Путеводная звезда» основан на традициях и творческих идеях древнего села Палех — одной из русских столиц иконописи и лаковой игрушки. И знаете, это не шоу, как сейчас модно устраивать на Новый год, а именно святочная сказка: добрая, деревенская и немного наивная, как всем нам в новогодние праздники нужно.
Еще:
— К оркам и собакам в Аквилон
— В театр Драмы на «Снежную королеву» в 11:00 и 14:00
— Разносить почту вместе со снеговиком в Историческом музее, в 11:00
— «Мой папа па-па-па» в Камерном театре, в 11:00 и 14:00
— «Двенадцать месяцев» в Оперном в 11:00 и 14:00
— «Три снежинки: голубая, золотистая, серебристая» в Кукольном, сеансов много
— «Мой папа — Дед Мороз» в Молодежном, в 11:00 и 14:00
5 января
Spocky Noki: самая милая премьера
Манекен, 12.30, 15:00, 0+
Билеты: 300 рублей
Это придуманная актером и режиссером Алексеем Тетюевым история из жизни привиденчика Spocky, который однажды вместо того, чтобы развлекаться по ночам (зажигать звёзды и проникать в любые дома), решил посмотреть, что в мире происходит днём. В результате наступает путаница и хаос, из которых и выплетается сюжет. Постановка Тетюева, по его словам — фантазия, а точнее, клоунада, близкая к эстетике Вячеслава Полунина. Именно поэтому аудитория спектакля обозначена предельно конкретно: «для детей от 0 до 100 лет».
«Двенадцать месяцев»
Театр оперы и балета, 11:00, 14:00, 6+
Билеты 250–350 рублей
Необычный мюзикл, который детскую сказку напоминает отдаленно. Вместе с Марушкой зрители отправятся в волшебный лес, где встретят злого Бармалея, загадочного Снежного человека и даже веселых Бабок Ёжек с электрогитарами. Впрочем, в Новый год какие только чудеса не случаются, тем более со сказками!
Еще:
— К оркам и собакам в Аквилон
— В театр Драмы на «Снежную королеву» в 11:00 и 14:00
— Разносить почту вместе со снеговиком в Историческом музее, в 11:00
— Мастерить игрушечного снеговика из ваты в Историческом музее, 12:00
— «Мой папа па-па-па» в Камерном театре, в 11:00 и 14:00
— «Путеводная звезда» в НХТ, 12:00
— «Три снежинки: голубая, золотистая, серебристая» в Кукольном, сеансов много
— «Мой папа — Дед Мороз» в Молодежном, в 11:00 и 14:00
— «Рукавичка» в песочном театре «Скарабей», в 11:00
6 января
Медвежья сказка о чудесах
Театр кукол, 11,13,15 и 17:00, 3+
Спектакль идет в выставочном зале Союза Художников
Билеты: 400 рублей
Добрая кукольная сказка «Три снежинки: голубая, золотистая, серебристая» о том, как малыш-медвежонок получил в подарок от снеговика три волшебные снежинки и решил, что новогодние чудеса должны случаться не только с ним, но и со всеми его друзьями. Приятный бонус от театра в фойе — наряженная елка, фотозона с подарками и Дед Мороз, конечно.
Черный апельсин
Молодежный театр, 18:00, 12+
Билеты: 500 рублей
Если у вас подросток (трудный или не очень) — идите сразу вместе. Услышите, что они думают о дружбе, одиночестве, беззащитности и даже старости. И поймете, что кажется вчерашние дети выросли и рассуждают совсем как взрослые. Ну и что, что одежда пока что из «Детского мира». Друзья с тараканами, бабули у подъезда, сложные «домашки», а вам всего лишь зарплату задержали. Пьеса написана Даной Сидерос, лауреатом нескольких театральных конкурсов и литературных чтений. Сложно, но очень интересно.
К Деду Морозу в сказку
Клуб «Горка», 14:00, 3+
Копейск, билеты: 850 рублей
Весь Урал стал частью королевства Зимы, а под Челябинском у нее терем, где живут разные животные, сказочные герои и Дед Мороз. А вокруг терема горки, площадки для забав молодецких, новогодний почтовый домик и горница для чаепитий.
Еще:
— К оркам и собакам в Аквилон
— В Манекен на Spocky Noki к 15:00 и 18:00
— В театр Драмы на «Снежную королеву» в 11:00
— Разносить почту вместе со снеговиком в Историческом музее, в 11:00
— «Мой папа па-па-па» в Камерном театре, в 11:00 и 14:00
— «Двенадцать месяцев» в Оперном в 11:00 и 14:00
— «Три снежинки: голубая, золотистая, серебристая» в Кукольном, сеансов много
— «Мой папа — Дед Мороз» в Молодежном, в 11:00 и 14:00
7 января
В пещере на Рождество
Исторический музей, 12:00, 15:00, 7+
Билеты: 120 рублей
Всего один день в году в музее показывают кукольный рождественский спектакль, совсем как в Европе! Открывают вертеп, достают деревянных куколок, а потом, сказками, песнями и короткими диалогами рассказывают малышам историю рождения Христа. После представления ребята могут сделать свою вертепную куколку — ангела. Запись на событие откроется 1 января вот тутили по тел. 727-75-46.
Новогодний бал в ползунках
Органный зал, 11:00, 0+
Билеты: 250 рублей
Самый трогательный концерт музыкантов челябинской филармонии для малышей с 4 месяцев! Мелодии Островского, короткие сказки, песни-шутки под гитару, фортепиано и ударные. На концерте можно ползать, бегать и танцевать. А еще хлопать в ладоши и смеяться, играть в пальчиковые игры и радоваться Деду Морозу.
Еще:
— К оркам и собакам в Аквилон
— В Манекен на Spocky Noki к 15:00
— В театр Драмы на «Снежную королеву» в 11:00
— Разносить почту вместе со снеговиком в Историческом музее, в 11:00
— «Мой папа па-па-па» в Камерном театре, в 11:00
— «Три снежинки: голубая, золотистая, серебристая» в Кукольном, сеансов много
— «Мой папа — Дед Мороз» в Молодежном, в 11:00 и 14:00
8 января
Ходилки и бродилки
Исторический музей, с 10:00, 3+
Билеты: от 120 рублей
Самостоятельная экскурсия-игра: вам на входе выдадут карту музея и кроссворд. Нужно пройтись по экспозициями, собрать кодовые слова, разгадать кроссворд и добраться до финишной выставки. Подсказка: в конце бродилок все встречаются на выставке «Новый год приходит в дом», где устроили типичную гостиную времен СССР, с елкой, стенкой и телевизором, как главным украшением стола. Включайтесь в настроение и учите детей съедать конфеты с елки, не повредив фантика.
Путешествие «Голубой стрелы»
Театр песочной живописи «Скарабей», 13:00, 5+
Билеты: 170 рублей
Новогодний показ популярной сказки Джанни Родари о детях, чьи бедные родители не могут купить рождественские подарки и игрушках, которые очень хотели играть с этим детьми. Поэтому игрушки сели в поезд и отправились дариться. Спектакль интерактивный: в нем задействован специальный мультимедийный стол, фигурки-трансформеры и радужный песок.
Еще:
— К оркам и собакам в Аквилон
— Разносить почту вместе со снеговиком в Историческом музее, в 11:00
— В избу к бабе Варе, в Историческом музее, в 11:30
— «ИгроFEST» в Публичной библиотеке, в 10:00
— «Двенадцать месяцев» в Оперном в 11:00 и 14:00
— «Три снежинки: голубая, золотистая, серебристая» в Кукольном, сеансов много
— «Мой папа — Дед Мороз» в Молодежном, в 11:00 и 14:00
9 января
«ИгроFEST»
Публичная библиотека, 10:00, 6+
Вход бесплатный
Грандиозный фестиваль настолок в самые счастливые каникул. В библиотечном Центре межкультурных коммуникаций можно будет сыграть в «Крокодил», «Uno», «Хронограф», «Чепухатом», «Мафия», «Мои первые английские слова» и другие веселые игры. Приходить можно командами и даже поодиночке. Лучше предупредить о визите по тел. 237-12-74. И не забудьте маску!
Рукавичка
Театр песочной живописи «Скарабей», 11:00, 2+
Билеты: 170 рублей
Простой и интересный спектакль для самых маленьких, нарисованный песком и куколками. Сказка рассказывается почти дословно, зверушки в зимнем лесу совсем как нарисованные и кажется, будто вы дома, при свете тусклой лампы читаете книжку на ночь. Очень.
Рождественская вечеринка на катке
Парк Гагарина, 17:30, 0+
Вход со своими коньками 60-100 рублей
Коронавирус, социальная дистанция и запрет на массовые мероприятия не помешает любителям коньков прокатиться по свеженькому льду, послушать любимые песни, сфотографироваться у новогодней елки и научить самых маленьких гостей стоять на коньках. Кстати, в честь Рождества на льду будет небольшой спектакль.
Еще:
— К оркам и собакам в Аквилон
— Разносить почту вместе со снеговиком в Историческом музее, в 11:00
— «Двенадцать месяцев» в Оперном в 14:00
— «Три снежинки: голубая, золотистая, серебристая» в Кукольном, сеансов много
—«Мой папа — Дед Мороз» в Молодежном, в 11:00 и 14:00
10 января
К Северному полюсу
Исторический музей, 13:00, 8+
Билеты: от 200 рублей
Самая зимняя лекция в музее. Рассказывают о романтика, полярных исследователях, отважных покорителях Арктики. Экспедиция Нобиле, «Красина» и «Челюскина». Все, что будет понятно детям о Северном морском пути, белых медведях, ледовых станциях и крае, где зимой несколько месяцев нет солнца, а летом не темнеет. По ходу лекции ребята мастерят компас из подручных средств и солнцезащитную маску.
Хармс и игра
Mini teatr, 19:00, 6+
Плеханова, 45, билеты: 300-400 рублей
Это спектакль для родителей, которые прочувствовали первый частный театр в Челябинске и хотят прийти с ребенком. Шутка-зарисовка по стихам и звукам одиозного писателя: тут и слова-чудаки и цифры-прятки и шутки-минутки. Хармс играет словами, как актеры играют буквами, цифрами, именами, фамилиями, пушкиным, гоголем, самолетом и самоваром. И в самого хармса можно играть, даже не можно, а нужно!
Моноспектакль «Колыбельная Марселя Марсо»
Молодежный театр, 18.00, 9+
Билеты — 500 рублей
Рождественская история о том, как великий мим Марсель Марсо рассказывал рождественскую историю своей дочери на ночь. Вот Марсель уселся на кровать, посмотрел на луну и принялся сочинять сказку. О мальчике Манжеле и волшебном королевстве. О злобных троллях, которые похитили родителей мальчика, а остальных взрослых хотят превратить в себе подобных. Рассказывает историю Ольга Телякова, народная артистка РФ. С ней очень уютно, хочется завернуться в одеяло, посмеиваясь и вспоминая все тысячи странных сказок, которые рассказывали бабушки, дедушки, папы, мамы и мы сами.
Еще:
— К оркам и собакам в Аквилон
— Разносить почту вместе со снеговиком в Историческом музее, в 11:00
— «Три снежинки: голубая, золотистая, серебристая» в Кукольном, сеансов много
— «Мой папа — Дед Мороз» в Молодежном, в 11:00 и 14:00