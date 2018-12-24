/ Два южноуральских курорта вошли в топ-10 мест для катания на сноуборде

Свежие данные привело агентство «ТурСтат».

Сразу два популярных среди южноуральцев курорта попали в топ-10 мест для катания на сноуборде в России по версии статистического агентства «ТурСтат». Компания, которая занимается изучением рынка туризма и путешествий по СНГ и России, выделила гонолыжный курорт «Абзаково», расположенный в Башкирии, и «Солнечную Долину», которая находится на территории Челябинской области.

Рейтинг представлен по результатам анализа популярности и оснащенности мест для сноубординга и отзывов в интернете. В рейтинг не включены горнолыжные комплексы Москвы и Московской области. По данным «ТурСтат», число любителей сноубординга в России превышает 3 миллиона человек. — говорится в заявлении «ТурСтата».

Курорт «Абзаково» расположился на 6 месте списка. А вот «Солнечная Долина» попала в топ-3. Выше миасского курорта оказались только «Губернский центр сноуборда и гонных лыж», расположенный в Кемеровской области и сочинский курорт «Роза Хутор». Весь топ-10 выглядит следующим образом:

Курорт «Роза Хутор», Красная Поляна, Сочи «Губернский центр сноуборда и горных лыж», Шерегеш, Таштагол, Гора Туманная Курорт «Солнечная долина», Миасс, Челябинская область, Курорт «Такман», Чусовой, Пермский край Фанпарк «Бобровый лог», Красноярск Курорт «Абзаково», Новоабзаково, Башкирия Курорт «Чекерил», Ижевск, Удмуртия Сноуборд-парк «Горский», Новосибирск Комплекс «Уктус», Екатеринбург Курорт «Свияжские холмы», Казань, Татарстан

Отметим, что совсем недавно на территории южноуральского курорта началась подготовка трассы к этапу Кубка мира по фристайлу. Соревнования пройдут 23 и 24 февраля 2019 года.