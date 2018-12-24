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/ Два южноуральских курорта вошли в топ-10 мест для катания на сноуборде

Два южноуральских курорта вошли в топ-10 мест для катания на сноуборде

Свежие данные привело агентство «ТурСтат».
сегодня в 17:25
  |  Общество

Сразу два популярных среди южноуральцев курорта попали в топ-10 мест для катания на сноуборде в России по версии статистического агентства «ТурСтат». Компания, которая занимается изучением рынка туризма и путешествий по СНГ и России, выделила гонолыжный курорт «Абзаково», расположенный в Башкирии, и «Солнечную Долину», которая находится на территории Челябинской области.

Рейтинг представлен по результатам анализа популярности и оснащенности мест для сноубординга и отзывов в интернете. В рейтинг не включены горнолыжные комплексы Москвы и Московской области. По данным «ТурСтат», число любителей сноубординга в России превышает 3 миллиона человек. — говорится в заявлении «ТурСтата».

Курорт «Абзаково» расположился на 6 месте списка. А вот «Солнечная Долина» попала в топ-3. Выше миасского курорта оказались только «Губернский центр сноуборда и гонных лыж», расположенный в Кемеровской области и сочинский курорт «Роза Хутор». Весь топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Курорт «Роза Хутор», Красная Поляна, Сочи

  2. «Губернский центр сноуборда и горных лыж», Шерегеш, Таштагол, Гора Туманная

  3. Курорт «Солнечная долина», Миасс, Челябинская область,

  4. Курорт «Такман», Чусовой, Пермский край

  5. Фанпарк «Бобровый лог», Красноярск

  6. Курорт «Абзаково», Новоабзаково, Башкирия

  7. Курорт «Чекерил», Ижевск, Удмуртия

  8. Сноуборд-парк «Горский», Новосибирск

  9. Комплекс «Уктус», Екатеринбург

  10. Курорт «Свияжские холмы», Казань, Татарстан

Отметим, что совсем недавно на территории южноуральского курорта началась подготовка трассы к этапу Кубка мира по фристайлу. Соревнования пройдут 23 и 24 февраля 2019 года.

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