/ Лучший ГЛК России находится на Южном Урале

Центр зимнего отдыха оказался в топе у туристов.

Один из лучших российских зимних курортов находится на Южном Урале. Свой статус в очередной раз подтвердил ГЛК «Солнечная долина». Трассы, состояние оборудования, которое дают в прокат, организация отдыха на горнолыжном курорте удовлетворяют туристов. Именно поэтому «Солнечная долина» оказалась в пятерке федеральных лидеров.

Топ-5 горнолыжных курортов открытия сезона 2018−2019, популярных у туристов, составляют Шерегеш в Таштагольском районе Кемеровской области, Солнечная долина в Миассе Челябинской области, Гора Белая в Нижнем Тагиле Свердловской области, Абзаково в Белорецком районе Республики Башкортостан и Усть-Корал в Тынде Амурской области. — сообщили сайту «Первый областной» в Правительстве Челябинской области.

Отметим, что в прошлом году топ курортов составляли по данным посещаемости. «Солнечная долина» тогда оказалась в первой десятке.

Когда откроется сезон, читайте в нашем материале.