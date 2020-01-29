Челябинское УФАС проверит анонсы концерта Элджея

Родители челябинских подростков требуют отменить шоу ради нравственной безопасности.

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Многие жители Челябинска выступили против концерта популярного артиста Элджея, который должен состояться 15 марта во Дворце спорта «Юность». Родители детей и подростков, желающих посетить мероприятие, написали множество жалоб, которые были переданы в Челябинское УФАС России депутатом Ленинского избирательного округа.

«В поступившем заявлении указаны жалобы в интересах несовершеннолетних детей на информацию, анонсирующую концерт. Кроме этого, родители просят оказать содействие в отмене предстоящего мероприятия. Заявители также считают, что установленная возрастная категория 16+ недопустима»,— сообщили в пресс-службе УФАС России по Челябинской области.

Так, родители подростков считают, что на афишах следовало бы выставить возрастную категорию 18+, поскольку в песнях артиста нередко встречается пропаганда алкоголя, наркотиков и непристойного поведения.

Сотрудники Челябинского УФАС пообещали изучить информацию на предмет наличия в ней сведений рекламного характера. Если она подтвердится, то будет исследована специалистами антимонопольной службы на предмет соответствия требованиям Закона о рекламе. Однако сотрудники УФАС не имеют полномочий принимать решения в отмене мероприятий.

Кстати, на сегодняшний день известно, что в это же время и в этом же месте будет выступать певица Zivert: на сайте Дворца спорта анонсирован 15 марта именно её концерт, а не Элджея. Поэтому, возможно, концерт популярного рэп-исполнителя в Челябинске всё же не состоится.