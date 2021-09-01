Директору строительной компании присвоили звание почетного гражданина Челябинска

Руководителя «Южуралстройсервиса» Рафаила Шафигулина наградили на заседании гордумы

Генеральному директору компании «Южуралстройсервис», депутату Челябинской городской думы Рафаилу Шафигулину присвоили звание почетного гражданина Челябинска. Нагрудный знак и удостоверение ему вручили на заседании гордумы 31 августа, решение было принято единогласно.

Как отмечают в пресс-службе Челябинской гордумы, звание традиционно присваивается жителям в преддверии Дня города за особые заслуги и достижения, способствующие развитию муниципалитета. Рафаил Шафигулин с 1975 года работает в сфере ЖКХ. Возглавляемое им предприятие «Южуралстройсервис» — наследник легендарного строительного треста № 42. Предприятие с 80-летней историей объединяет опыт челябинских строителей. Ранее Рафаил Шафигулин был удостоен звания «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ», награжден медалью Законодательного собрания «За законотворческую деятельность», знаком отличия «За заслуги перед «Челябинской областью».

Председатель городской думы Андрей Шмидт поздравил Рафаила Шафигулина с присвоением звания «Почетный гражданин города Челябинска».

«Эту награду вы заслужили по праву. Она является подтверждением ваших заслуг и достойной оценкой вашего многолетнего труда на благо родного города, вашего профессионализма и умения работать эффективно, с полной отдачей», — сказал Андрей Шмидт.

Глава города Наталья Котова и депутаты Челябинской городской думы также поздравили Рафаила Шафигулина с высокой наградой, выразили слова благодарности и поддержки.