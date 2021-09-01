Генеральному директору компании «Южуралстройсервис», депутату Челябинской городской думы Рафаилу Шафигулину присвоили звание почетного гражданина Челябинска. Нагрудный знак и удостоверение ему вручили на заседании гордумы 31 августа, решение было принято единогласно.
Как отмечают в пресс-службе Челябинской гордумы, звание традиционно присваивается жителям в преддверии Дня города за особые заслуги и достижения, способствующие развитию муниципалитета. Рафаил Шафигулин с 1975 года работает в сфере ЖКХ. Возглавляемое им предприятие «Южуралстройсервис» — наследник легендарного строительного треста № 42. Предприятие с 80-летней историей объединяет опыт челябинских строителей. Ранее Рафаил Шафигулин был удостоен звания «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ», награжден медалью Законодательного собрания «За законотворческую деятельность», знаком отличия «За заслуги перед «Челябинской областью».
Председатель городской думы Андрей Шмидт поздравил Рафаила Шафигулина с присвоением звания «Почетный гражданин города Челябинска».
«Эту награду вы заслужили по праву. Она является подтверждением ваших заслуг и достойной оценкой вашего многолетнего труда на благо родного города, вашего профессионализма и умения работать эффективно, с полной отдачей», — сказал Андрей Шмидт.
Глава города Наталья Котова и депутаты Челябинской городской думы также поздравили Рафаила Шафигулина с высокой наградой, выразили слова благодарности и поддержки.