Горбольница Магнитогорска получила УЗИ‑аппарат стоимостью 8 миллионов

Оборудование позволяет проводить точнейшие исследования сердца и сосудов

Кардиологическое отделение горбольницы № 3 Магнитогорска получило новейший аппарат УЗИ Vivid T9 стоимостью 8 миллионов рублей. Медицинское оборудование экспертного класса приобрело министерство здравоохранения Челябинской области по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Об этом сегодня, 26 июля, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Новый аппарат УЗИ предоставляет нам высокую и понятную визуализацию, когда структуры сердца и поток крови по сосудам четко дифференцируются. Это оперативно обсчитывается в автоматическом режиме и позволяет при необходимости повысить объемы исследований. В целом дополнение нового УЗИ-сканера пищеводным ультразвуковым датчиком сделало бы аппарат уникальным в масштабах Магнитогорска, и мы были бы готовы закрывать потребности всего города в этих исследованиях», — рассказал заведующий отделением кардиологии кандидат медицинских наук Иван Иванов.

УЗИ-аппарат Vivid T9 (GE) помогает врачам максимально быстро и точно в постановке диагноза больным с инфарктом миокарда, стенокардией, гипертонической болезнью, пороками сердца. Комплектация спектральным тканевым доплером дает докторам возможность детального изучения сократимости миокарда, сердечной мышечной ткани в определенных сегментах. Как поясняют врачи, выявление нарушений на таком уровне также служит ранней диагностикой сосудистых проблем.

«Отделение кардиологии нашей больницы оказывает профильную медицинскую помощь и сельчанам. На базе кардиологической службы работает региональный сосудистый центр и первичное сосудистое отделение. Поэтому любое новое оборудование всегда будет востребовано в больших масштабах. Мы рады поступлению нового УЗИ-аппарата. Уверен, что усиление кардиологии внесет весомый вклад в сохранение здоровья наших пациентов», — отметил главный врач горбольницы № 3 Магнитогорска Михаил Щербаков.

Новое оборудование уже установлено в кардиологии и принимает первых пациентов, а врачи активно осваивают весь потенциал умной техники. Все кардиологи имеют в том числе сертификаты по функциональной диагностике, поэтому смогут работать на УЗИ-аппарате в круглосуточном режиме стационара.

Накануне в городскую больницу № 3 Копейска поступили два новых автомобиля и новый аппарат УЗИ. Учреждение обслуживает жителей поселков Бажово, Старокамышинск, Октябрьский, села Калачево и поселка Заозерного. Появление нового оборудования и автомобилей окажет положительное влияние на качество оказания им медицинской помощи.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер в майском обращении к Законодательному собранию отметил, что важнейшая задача в здравоохранении региона на сегодняшний день — это реализация президентской программы модернизации первичного звена. Речь идет о своевременном приобретении оборудования и автотранспорта, а также ремонтах в поликлиниках и больницах Южного Урала.