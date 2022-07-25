Два новых автомобиля и УЗИ-аппарат поступили в горбольницу Копейска

Машины будут использованы для доставки врачей к пациентам

В городскую больницу № 3 Копейска поступили два новых автомобиля и новый аппарат УЗИ. Об этом сегодня, 25 июля, сообщила замглавы городского округа по социальному развитию Светлана Логанова.

«Автомобили медики будут использовать для выездов к пациентам», — рассказала Светлана Логанова.

Горбольница № 3 обслуживает жителей поселков Бажово, Старокамышинск, Октябрьский, села Калачево и поселка Заозерного. Появление нового оборудования и автомобилей окажет положительное влияние на качество оказания им медицинской помощи.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер в майском обращении к Законодательному собранию отметил, что важнейшая задача в здравоохранении региона на сегодняшний день — это реализация президентской программы модернизации первичного звена. Речь идет о своевременном приобретении оборудования и автотранспорта, а также ремонтах в поликлиниках и больницах Южного Урала.