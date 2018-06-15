/ Tele2 предлагает южноуральцам испытать качество 4G-интернета во время гонок

Мобильный оператор наглядно демонстрирует скорость соединения.

Мобильный оператор Tele2 приглашает жителей Челябинска и Магнитогорска оценить возможности высокоскоростного мобильного интернета с помощью онлайн-гонок. Интерактивные площадки оператора установлены в торгово-развлекательных комплексах «Родник» и «Гостиный двор».

Принять участие в соревнованиях может любой желающий. Участник погружается в атмосферу скорости и соревнуется в режиме реального времени с соперником из другого города, который также находится на площадке Tele2. Процесс онлайн игры построен на основе 4G от Tele2.

Испытать себя в роли гонщика жители челябинской области могут ежедневно до 17 июня в ТРК «Родник» в Челябинске и ТРК «Гостиный двор» в Магнитогорске. Участников и победителей соревнований ждут фирменные призы от оператора.

В день финала, 17 июня, каждый участник гонок на 4G-скорости может побороться за звание лучшего гонщика и выиграть сертификат на картинг. Победители определяются каждый час.

Воспользоваться услугами скоростного мобильного интернета 4G от Tele2 сегодня могут жители почти 100 населенных пунктов региона. Компания активно расширяет покрытие сети — за пять месяцев количество объектов связи с поддержкой 4G в регионе увеличилось на 38%.

Запуск сети LTE дает жителям новые возможности для работы, общения и образования онлайн в крупных и небольших территориях региона. По данным компании, самые активные пользователи мобильного интернета живут в Челябинске, Магнитогорске, Катав-Ивановске, Троицке, Карабаше, Аргаяше, Чебаркуле, Бердяуше, Пласте и Копейске.

С начала года количество абонентов Tele2 с 4G-устройствами выросло в челябинской области на 20%. При этом пользователи с каждым днем скачивают все больше — рост интернет-трафика за 4 месяца 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 123%.

Tele2 активно инвестирует в развитие сети в регионе, развивая доступность всех стандартов связи. К концу 1 квартала 2018 года 4G-интернет был доступен для 87,2% населения региона, 3G-интернет — для 93,4% населения, услуги голосовой связи — для 99,2%. При этом сеть Tele2 покрывает города, районные центры и небольшие населенные пункты региона. — рассказал сайту «Первый областной» технический директор челябинского филиала Tele2 Виталий Зинатулин.