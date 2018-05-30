Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.64 +0.37 72.53 -0.3
Челябинск
сейчас
 
+16 °C
завтра
 
+14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Билайн» превращает шаги в гигабайты мобильного интернета

«Билайн» превращает шаги в гигабайты мобильного интернета

Физическую активность можно обменять на дополнительный трафик.
сегодня в 11:24
  |  Общество

ПАО «ВымпелКом» — «Билайн» расширяет возможности новой тарифной линейки «ВСЁмоё!» и предлагает получать дополнительно до 3 ГБ интернета каждый месяц. Теперь пользователи тарифов «ВСЁмоё!» могут менять не только минуты и SMS на гигабайты и наоборот, но и конвертировать количество пройденных шагов в дополнительный интернет-трафик.

Воспользоваться новой опцией тарифных планов «ВСЁмоё!» можно при подключении к акции «Гиги за шаги». Условия просты — совершая привычные действия, например, походы по магазинам или прогулки с друзьями, абоненты могут ежедневно получать дополнительные 100 МБ к своему пакету мобильного интернета. Для этого достаточно пройти 10 000 шагов и более в течение дня. Начисление интернет-трафика происходит на следующий день при условии положительного баланса счета. 100 бонусных МБ могут быть начислены только 1 раз в день.

Следить за количеством пройденных шагов участники смогут в приложении «Мой Билайн», которое агрегирует данные из приложений «Здоровье» на iPhone (iOS 9 и выше), а также Google Fit для Android (версии ОС 4 и выше), и затем ежедневно конвертирует шаги в мегабайты дополнительного трафика.

Запуск акции «Гиги за шаги» стал продолжением реализации стратегии «Билайн», направленной на предвидение и удовлетворение актуальных потребностей клиентов. С каждым годом в фитнес-залах, на спортивных площадках в парках и во дворах становится все больше людей. Ориентируясь на эти увлечения, в новом предложении мы совместили два ключевых тренда: возможность управлять своими услугами и стремление вести здоровый образ жизни. Для тех, кто уже ведет активный образ жизни, участие в акции — это прекрасная возможность получать реальную выгоду за привычные действия, а для тех, кто менее спортивен — приятный дополнительный стимул начать действовать. Уверены, что нашим клиентам понравится как просто можно превратить пройденные шаги в интернет-трафик, а полученные результаты и польза для здоровья сделают их счастливыми. — прокомментировала вице-президент по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом» Ирина Лебедева.

Так, при создании линейки «ВСЁмоё!», которая была представлена в марте этого года, были проанализированы и учтены актуальные тренды рынка мобильной связи, одним из которых является кастомизация услуг.

Первые результаты запуска подтвердили, что «Билайн» выбрал правильный подход: самостоятельное управление тарифными планами востребовано абонентами. В течение двух месяцев к новой линейке подключилось более 4 млн клиентов, и порядка 37% пользователей совершили обмен интернет-трафика на голосовой.

При разработке акции «Гиги за шаги» в апреле 2018 года «Билайн» провел исследование среди абонентов, в рамках которого 42% владельцев смартфонов отметили, что регулярно занимаются физической активностью. Более 71% следят за показателями своих тренировок с помощью смартфонов, а 43% ставят план по количеству пройденных шагов в сутки.

Акция «Гиги за шаги» действует для физических лиц, обслуживающихся на одном из тарифов предоплатной системы расчётов линейки «ВСЁмоё!» с 29 мая 2018 года по 30 сентября 2018 года на территории РФ, за исключением Чукотского А О, Республики Крым и г. Севастополь. Для участия в акции необходимо согласиться на сбор и обработку компанией ПАО «ВымпелКом» данных о шагах из указанных выше приложений. Организатор акции оставляет за собой право изменять условия начисления/расходования бонусов за шаги. Организатор акции ПАО «ВымпелКом» адрес: 127 083, Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, корп. 14, ОГРН 102 770 016 663

Более подробная информация об акции доступна на сайте.

На учет данных по количеству шагов могут влиять индивидуальные технические особенности типов носимых фитнес-устройств и мобильных приложений, а также индивидуальные особенности участников акции, например, длина шага, скорость передвижения и так далее.

ZOZh_infografika.png

Происшествия
Южноуральских спортсменов отправили на всероссийские соревнования на грузовом фургоне
25.05.2018
Южноуральских спортсменов отправили на всероссийские соревнования на грузовом фургоне
Спорт
Юные спортсмены пройдут под парусами в Челябинской области
16.05.2018
Юные спортсмены пройдут под парусами в Челябинской области
Общество
В выходной спортсмены «заблокируют» движение на нескольких улицах в Челябинске
11.05.2018
В выходной спортсмены «заблокируют» движение на нескольких улицах в Челябинске
Спорт
Спортсмены из Челябинска получили звания мастеров спорта
12.04.2018
Спортсмены из Челябинска получили звания мастеров спорта
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Группа юных пловцов не вернулась с тренировки на Первом озере
сегодня в 11:39
Группа юных пловцов не вернулась с тренировки на Первом озере
Общество
«Билайн» превращает шаги в гигабайты мобильного интернета
сегодня в 11:24
«Билайн» превращает шаги в гигабайты мобильного интернета
Происшествия
Через погибшего на вокзале помощника машиниста прошло 3 тысячи вольт
сегодня в 11:14
Через погибшего на вокзале помощника машиниста прошло 3 тысячи вольт
Общество
Южный Урал опережает соседей из УрФО по яровому севу
сегодня в 10:58
Южный Урал опережает соседей из УрФО по яровому севу
Спорт
Участников «футбольного» ралли из Китая встретили в Челябинске
сегодня в 10:10
Участников «футбольного» ралли из Китая встретили в Челябинске
Хоккей
Артемий Панарин встретил усатого рыбака, напоминающего Олега Знарка
сегодня в 09:36
Артемий Панарин встретил усатого рыбака, напоминающего Олега Знарка
Общество
Десяток «Терминаторов» поступят на службу на чебаркульский полигон
сегодня в 09:01
Десяток «Терминаторов» поступят на службу на чебаркульский полигон
Общество
«Саратовские авиалинии» объявили о прекращении полетов после крушения Ан-148
сегодня в 08:34
«Саратовские авиалинии» объявили о прекращении полетов после крушения Ан-148
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6