/ «Билайн» превращает шаги в гигабайты мобильного интернета

Физическую активность можно обменять на дополнительный трафик.

ПАО «ВымпелКом» — «Билайн» расширяет возможности новой тарифной линейки «ВСЁмоё!» и предлагает получать дополнительно до 3 ГБ интернета каждый месяц. Теперь пользователи тарифов «ВСЁмоё!» могут менять не только минуты и SMS на гигабайты и наоборот, но и конвертировать количество пройденных шагов в дополнительный интернет-трафик.

Воспользоваться новой опцией тарифных планов «ВСЁмоё!» можно при подключении к акции «Гиги за шаги». Условия просты — совершая привычные действия, например, походы по магазинам или прогулки с друзьями, абоненты могут ежедневно получать дополнительные 100 МБ к своему пакету мобильного интернета. Для этого достаточно пройти 10 000 шагов и более в течение дня. Начисление интернет-трафика происходит на следующий день при условии положительного баланса счета. 100 бонусных МБ могут быть начислены только 1 раз в день.

Следить за количеством пройденных шагов участники смогут в приложении «Мой Билайн», которое агрегирует данные из приложений «Здоровье» на iPhone (iOS 9 и выше), а также Google Fit для Android (версии ОС 4 и выше), и затем ежедневно конвертирует шаги в мегабайты дополнительного трафика.

Запуск акции «Гиги за шаги» стал продолжением реализации стратегии «Билайн», направленной на предвидение и удовлетворение актуальных потребностей клиентов. С каждым годом в фитнес-залах, на спортивных площадках в парках и во дворах становится все больше людей. Ориентируясь на эти увлечения, в новом предложении мы совместили два ключевых тренда: возможность управлять своими услугами и стремление вести здоровый образ жизни. Для тех, кто уже ведет активный образ жизни, участие в акции — это прекрасная возможность получать реальную выгоду за привычные действия, а для тех, кто менее спортивен — приятный дополнительный стимул начать действовать. Уверены, что нашим клиентам понравится как просто можно превратить пройденные шаги в интернет-трафик, а полученные результаты и польза для здоровья сделают их счастливыми. — прокомментировала вице-президент по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом» Ирина Лебедева.

Так, при создании линейки «ВСЁмоё!», которая была представлена в марте этого года, были проанализированы и учтены актуальные тренды рынка мобильной связи, одним из которых является кастомизация услуг.

Первые результаты запуска подтвердили, что «Билайн» выбрал правильный подход: самостоятельное управление тарифными планами востребовано абонентами. В течение двух месяцев к новой линейке подключилось более 4 млн клиентов, и порядка 37% пользователей совершили обмен интернет-трафика на голосовой.

При разработке акции «Гиги за шаги» в апреле 2018 года «Билайн» провел исследование среди абонентов, в рамках которого 42% владельцев смартфонов отметили, что регулярно занимаются физической активностью. Более 71% следят за показателями своих тренировок с помощью смартфонов, а 43% ставят план по количеству пройденных шагов в сутки.

Акция «Гиги за шаги» действует для физических лиц, обслуживающихся на одном из тарифов предоплатной системы расчётов линейки «ВСЁмоё!» с 29 мая 2018 года по 30 сентября 2018 года на территории РФ, за исключением Чукотского А О, Республики Крым и г. Севастополь. Для участия в акции необходимо согласиться на сбор и обработку компанией ПАО «ВымпелКом» данных о шагах из указанных выше приложений. Организатор акции оставляет за собой право изменять условия начисления/расходования бонусов за шаги. Организатор акции ПАО «ВымпелКом» адрес: 127 083, Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, корп. 14, ОГРН 102 770 016 663

Более подробная информация об акции доступна на сайте.



На учет данных по количеству шагов могут влиять индивидуальные технические особенности типов носимых фитнес-устройств и мобильных приложений, а также индивидуальные особенности участников акции, например, длина шага, скорость передвижения и так далее.



