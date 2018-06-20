/ Детей хотят защитить от опасного интернет-контента

Южноуральцы обсудят рекомендации Совета Федерации.

Создана временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества, которая займется реализацией мер, направленных на обеспечение безопасности в интернете. К обсуждению проекта приглашают родителей, бизнес-сообщества и всех заинтересованных лиц.

Для каждой категории разработаны рекомендации с учетом его специфики. Это и набор практических мер по защите несовершеннолетних от нежелательного контента, и перечень функциональных кнопок и ссылок, которыми нужно оснастить сайт. Важно, что проект рекомендаций содержит прямые рекомендации владельцам и администраторам различных сайтов, что им необходимо сделать в интересах защиты детей. — объяснила сенатор Людмила Бокова.

Организациям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в Интернете, рекомендуется обеспечить мониторинг и фильтрацию запрещенной для детей информации. В их задачи должно входит оперативное удаление персональных данных детей, рассмотрение жалоб, реагировать на нарушения.