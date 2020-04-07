В режиме онлайн прошел международный фестиваль кино в Челябинске

Он состоялся на базе института культуры.

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В Челябинске прошел четвертый международный фестиваль «ЧелоВечное кино». Но состоялся он в режиме онлайн, ведь во многих странах мира действует режим самоизоляции. Поэтому благодаря «дистанционке», большинство запланированных встреч и мероприятий все-таки удалось сохранить.

«Для нас проведение фестиваля в сегодняшних реалиях было принципиальным решением. Мы получили множество обращений зрителей, что возможность не отрываться от профессии в такой тяжелой мировой ситуации, увидеть единомышленников, пусть и на экране компьютеров, — и есть проявление человечности», — заявил директор «ЧелоВечного кино», завкафедрой режиссуры кино и ТВ Челябинского института культуры Николай Тележников.

Фестиваль международный, поэтому среди участников с легкостью можно было найти представителей из Ирана или Италии. А председателем жюри была киновед из Великобритании.

Участники могли проявить себя с самых разных сторон. А дистанционный формат фестиваля дал жюри возможность пересматривать самые интересные моменты несколько раз. Всего же за фестивалем следили 200 зрителей.

4 апреля состоялось торжественное закрытие фестиваля, в нем приняли участие конкурсанты, зрители и члены жюри. И все были при этом дома, поэтому получилось мероприятие очень уютным. Победители получат дипломы фестиваля и призы по почте. Эхо фестиваля и публичный показ состоятся после снятия всех ограничительных мер.