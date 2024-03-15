В Челябинской области начались выборы президента РФ

Голосовать можно как на участках, так и дистанционно

Сегодня, 15 марта, в Челябинской области с 8 часов утра стартуют выборы президента РФ. Жители региона могут отдать свои голоса в течение трех дней, напомнили в избирательной комиссии.

К утру 15 марта подано 70 818 заявлений на голосование по месту нахождения, поступило 234 287 обращений на дистанционное электронное голосование.

ДЭГ состоится на сайте vybory.gov.ru с 8 часов утра 15 марта до 20 часов 17-го. Для доступа к голосованию необходимо авторизоваться на портале ДЭГ с использованием данных портала «Госуслуги» и подтвердить личность цифровым кодом из СМС-сообщения, отправленного на номер телефона, указанный в личном кабинете на портале.

У жителей Челябинской области есть возможность проголосовать на дому. Это право есть у избирателей, которые не могут лично прийти на участок из-за болезни, инвалидности, ухода за детьми. Для этого нужно подать заявление в УИК в письменной или устной форме до 14:00 17 марта.

Кроме того, к выборам президента России готовы СИЗО. Их готовность проверили председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко и член Общественного совета при ГУФСИН области Василий Катанэ. Избирательные участки откроются в челябинских СИЗО № 1 и СИЗО № 3, а также в следственном изоляторе № 2 Магнитогорска и в СИЗО № 4 Златоуста.



В регионе будут работать 2267 участковых избирательных комиссий.