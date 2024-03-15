Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в голосовании на выборах президента России

На избирательный участок глава региона прибыл с супругой Ириной

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Сегодня в Российской Федерации стартовали выборы президента. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной одними из первых приняли участие в голосовании. Традиционно они пришли на свой избирательный участок в родной школе Алексея Леонидовича на улице Богдана Хмельницкого, передает корреспондент информагентства.

Алексей Текслер призвал жителей Челябинской области принять участие в голосовании на выборах президента России:

«Вместе с супругой проголосовали на выборах президента России. Сделали это на участке в моей школе в Челябинске.

Выборы главы государства — это главные выборы нашей страны. И в эти дни важно показать всему миру нашу сплоченность.

Челябинская область всегда была опорой России. За последние годы мы прошли большой и трудный путь. Стали сильнее. Развиваемся во всех сферах, несмотря на давление и санкции. Вместе идем к победе.

Важно продолжить начатое, важно продолжить созидать. Приходите на избирательные участки. Голосуйте за будущее нашей страны, за развитие нашей области!»

В регионе будут работать 2267 участковых избирательных комиссий. Голосование на выборах президента будет действовать с 15 по 17 марта включительно. Эти выборы проходят под эгидой #Голосуемвсейсемьей. Алексей Текслер с супругой Ириной стали олицетворением этого призыва.