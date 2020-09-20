Годовщина инаугурации Алексея Текслера: важные решения губернатора

Алексей Текслер официально вступил в должность главы региона 20 сентября 2019 года.

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Ровно год назад, 20 сентября, состоялась инаугурация губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Торжественное мероприятие прошло в зале челябинского театра драмы. В качестве зрителей — весь политический бомонд и, конечно же, любимая супруга главы региона. Поднявшись на сцену, Алексей Текслер практически не глядя в текст произнёс клятву и надел геральдический знак — отличительный знак губернатора. И с того дня начались насыщенные будни, а нередко и выходные дни, главы Челябинской области.

Редакция сайта «Первый областной» поздравляет Алексея Текслера с годовщиной вступления в высокую и ответственную должность. Что за год правления областью успел сделать губернатор? Приводим самые значимые решения Алексея Текслера:

Снижение ставок по упрощённой системе налогообложения для малого и среднего бизнеса;

Увеличение регионального материнского капитала с 63 до 100 тысяч рублей;

Увеличение ежемесячных выплат при рождении третьего и последующих детей до достижения ими трёх лет;

Увеличение ежемесячных выплат детям погибших участников Великой Отечественной войны;

Снижение на треть транспортного налога для двигателей автомобилей мощностью более 150 лошадиных сил;

Возрождение санитарной авиации;

Перевыполнение плана по переселению граждан из аварийного жилья в рамках одноимённого национального проекта;

Снижение цен на продукты в рамках акции «Южноуральский продукт»;

Начало строительства новой инфекционной больницы под Челябинском;

Решение о возрождении троицкого ипподрома;

Решение о строительстве двух экологически чистых предприятий на месте старого в Верхнем Уфалее.

Кроме того, за год Алексей Текслер объездил почти все муниципалитеты, дал множество заданий их руководителям, поручил построить более 10 новых ФАПов, несколько детских садов и школ, спортивных объектов и многое другое.

Редакция «Первого областного» желает Алексею Текслеру новых побед, значимых решений во благо жителей Челябинской области и неиссякаемой энергии на посту губернатора Челябинской области.