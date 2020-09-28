Алексей Текслер поздравил с Днём работника атомной промышленности

Губернатор отметил важность этой отрасли для Челябинской области.

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Сегодня, 28 сентября, отмечается День работника атомной промышленности. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев, трудящихся в этой сфере, с профессиональным праздником и отметил, что именно благодаря их таланту был создан «атомный щит» России.

«Мы гордимся, что все это было реализовано на Южном Урале. Здесь 75 лет назад было выбрано место под строительство атомного реактора, а на берег озера Иртяш прибыли первые строители. За одно десятилетие в регионе появились три закрытых наукограда, которые стали основой всей отрасли»,— сказал Алексей Текслер.

По словам губернатора Челябинской области, на сегодняшний день атомная промышленность является одним из базовых сегментов региональной экономики, оставляя свой след не только в оборонной сфере, но и в энергетике, и в медицине. Алексей Текслер уверен, что подобные проекты будут успешно воплощены и принесут людям весомую отдачу. И пожелал работникам атомной отрасли здоровья и счастья.

Отметим, День работника атомной промышленности является относительно «молодым» праздником. Президент Российской Федерации Владимир Путин учредил его в 2005 году. 28 сентября было выбрано потому, что именно в этот день в 1942 году Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение о возобновлении работ по исследованию осуществимости использования атомной энергии.